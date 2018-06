Russlands Staatschef Wladimir Putin hat bei der Präsidentenwahl das beste Ergebnis seiner bisherigen Karriere erreicht und kann damit in seine vierte Amtszeit gehen, die bis 2024 dauern wird. In den internationalen Medien wird die Wahl übereinstimmend kritisch bewertet.

Die tschechische konservative Zeitung Lidové noviny weist beispielsweise darauf hin, dass es in Russland keine echte Opposition gebe. "Es fehlt in Russland eine Alternative zu Putin, denn es gibt keine starke Opposition – sei es, weil Putin ihre Entstehung im Keim erstickt, sei es, weil die Russen ihn selbst der Opposition zum Trotz freiwillig wählen würden." Wer Putin und US-Präsident Donald Trump gleichsetze, missachte diesen grundlegenden Unterschied.



Die liberale schwedische Tageszeitung Dagens Nyheter findet es seltsam, dass Putin überhaupt eine Wahl abhält. Denn: "Alles ist zu seinem Vorteil manipuliert, Zahlen werden frisiert und alle wissen darum. Trotzdem ist die Wahl wichtig für ihn, denn sie soll zeigen, dass die Nation hinter dem großen Anführer steht." Zugleich kritisiert die Zeitung, dass Putin inhaltlich keinen Plan habe: "Er hat junge Technokraten auf zentralen Positionen installiert, scheint jedoch keinen Plan zu haben, was sie dort ausrichten sollen. Nachfolger sind nicht in Sicht, aber vielleicht rechnet Putin damit, noch länger die Fäden in der Hand zu behalten. Die große Frage ist, was mit Russland passiert, wenn er eines Tages die Szene verlässt."

Die niederländische Zeitung de Volkskrant glaubt, dass der Unterschied zwischen Realität und Propaganda Putin langfristig schaden könnte. "Mit wenigen Ausnahmen verströmen die Medien eine Atmosphäre wie in der Sowjetunion. Kein Wort über Korruption an der Spitze: Etliche Verwandte und Jugendfreunde Putins sind steinreich geworden." Ein solches politisches Konzept könnte auf Dauer nicht funktionieren.

Wie authentisch ist die Unterstützung für Putin?

Die italienische Tageszeitung Corriere della Sera glaubt dagegen, dass die große Unterstützung für Putin echt ist. "Natürlich hat die Macht alle ihre Instrumente genutzt, um die Leute davon zu überzeugen, an die Urnen zu gehen; Fernsehsender und Zeitungen wurden während des Wahlkampfs vereinnahmt; die verhasstesten Kandidaten wie Nawalny wurden in Schwierigkeiten gebracht. Aber die Einigkeit, die über Wladimir Wladimirowitsch in dem Land herrscht, ist authentisch."

Der britische Independent findet, dass Putin dabei sei, mit hohen Rüstungsausgaben und einem Konfrontationskurs gegen den Westen Fehler aus der Spätphase der Sowjetunion zu wiederholen. "Am Ende könnte ihn das zugrunde richten."

Die Neue Zürcher Zeitung schreibt: "'Wir sind wieder wer, man fürchtet uns" – dieses Gefühl habe Putin zuletzt unterstützt. "Die Medien tun so, als stehe der Westen kurz vor kriegerischen Handlungen gegenüber Russland. Die Auswirkungen des Giftanschlags auf den früheren Doppelagenten Sergei Skripal in Großbritannien bestärkten das Publikum in diesem Gefühl."



Schlangen wie in der Sowjetunion

Anders als im Westen werden die Wahlen in Russland bewertet. Die Moskauer Tageszeitung Moskowski Komsomolez sieht das Land vor einer Zeitenwende. "Wir haben schon eine Vielzahl von Präsidentenwahlen erlebt. Einige waren wahnsinnig kompliziert und anstrengend, andere hingegen ganz normal und fast völlig frei von Intrigen. Zu welcher Kategorie gehört nun die Wahl 2018? Wohl zu beiden." Das Ergebnis sei schon lange bekannt gewesen, gleichzeitig bedeute es einen Einschnitt in der russischen Geschichte.

Die russische Tageszeitung Nesawissimaja Gaseta glaubt, dass der Druck aus dem Ausland das Wahlergebnis maßgeblich beeinflusst hat. "Der Kreml hat auf die dramatische Bedrohung von außen gesetzt. Ganz in alter Tradition haben die Russen dann den Wunsch, sich gemeinsam gegen diese zu vereinen. So konnte der Kreml sogar Alexej Nawalnys Boykott-Aufruf abwehren." So sei Nawalny die Rolle des Feindes aufgezwungen worden. "Diese Stimmung hinterließ einen guten und kämpferischen Eindruck bei den Wählern. Die Menschen sind in Feierstimmung und sogar mit ihren Kinder in die Wahllokale gekommen – ganz wie in sowjetischen Zeiten. In manchen Regionen gab es sogar Warteschlangen in den Wahllokalen."