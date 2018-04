Der Iran hat damit gedroht, wieder Uran anreichern zu wollen, falls die USA aus dem internationalen Atomabkommen aussteigen. "Wir werden unsere nukleare Anreicherung energisch verfolgen", kündigte Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif in New York an. Er hielt sich dort wegen eines UN-Treffens auf. Die Anreicherung von Uran ist eine wichtige Voraussetzung für die Herstellung von Atomwaffen.

Der Iran strebe nicht nach einer Atombombe, betonte Sarif. Die erneute Urananreicherung sei aber die "wahrscheinliche" Antwort auf einen Rückzug der USA. Zudem würden weitere "drastische Maßnahmen" erwogen. Sarif forderte die europäischen Partner dazu auf, US-Präsident Donald Trump zum Verbleib im Abkommen zu drängen, damit die USA ihre "Glaubwürdigkeit in der internationalen Gemeinschaft behalten".



Die Forderung der USA nach Änderungen am internationalen Atomabkommen mit seinem Land zeige, dass man mit der Regierung in Washington nicht verhandeln solle, sagte der iranische Außenminister. Es wäre zwecklos, wenn Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel versuchen wollten, Trump zu beschwichtigen. Die USA verhandelten nach dem Motto: "Was meins ist, ist meins, was deins ist, ist verhandelbar", sagte Sarif. Die Zukunft des Abkommens wird ein wichtiges Thema beim bevorstehenden Staatsbesuch Macrons in Washington sein, der am Montag beginnt. Am Freitag reist dann die Bundeskanzlerin zu Gesprächen in die US-Hauptstadt.



Das Atomabkommen wurde im Juli 2015 vom Iran, den UN-Vetomächten USA, Russland, China, Frankreich und England sowie Deutschland geschlossen. Teil des Atomabkommens ist eine Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran. Das beinhaltet auch den Abbau von Sanktionen gegen das Land. Im Gegenzug verpflichtet sich der Iran, für mindestens ein Jahrzehnt wesentliche Teile seines Atomprogramms so stark zu beschränken, dass keine Atomwaffen gebaut werden können. Der US-Präsident muss alle 120 Tage entscheiden, ob dies auch weiterhin gelten soll. Überwacht wird es von der internationalen Atomenergiebehörde IAEA, die dem Iran bescheinigte, die Vereinbarungen einzuhalten.

Trump hat das Atomabkommen in der Vergangenheit aber wiederholt infrage gestellt und gedroht, die Vereinbarung aufzukündigen, wenn es nicht bis zum 12. Mai verschärft wird und neue Einschränkungen für das iranische Raketenprogramm vereinbart werden. Im Januar hatte das Weiße Haus die Aussetzung der Sanktionen ein letztes Mal verlängert. Ein Rückzug der USA aus dem Abkommen würde dieses praktisch bedeutungslos machen. Die USA werfen dem Iran vor, sich unter anderem mit Geldern für die Hisbollah im Libanon gegen die Idee des Atomabkommens zu stellen. Die Abmachung werde zwar in ihren technischen Vorgaben eingehalten, der Iran verhalte sich dennoch weiterhin feindselig und aggressiv. Der Iran hat bislang jegliche Nachverhandlungen abgelehnt.