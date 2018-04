Großbritannien - Premierministerin May verliert Brexit-Abstimmung in Oberhaus Die britische Regierung hat bei einer Brexit-Abstimmung im Oberhaus eine Niederlage erlitten. Das House of Lords wandte sich gegen Mays Plan, die Zollunion mit der Europäischen Union zu verlassen. © Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth, pool

Die britische Premierministerin Theresa May hat bei einer Brexit-Abstimmung im Oberhaus eine Niederlage erlitten. Die Abgeordneten stimmten mehrheitlich für einen Änderungsantrag zum EU-Austrittsgesetz der Opposition. Damit könnte Großbritannien nach dem Austritt aus der EU vielleicht doch in der Zollunion bleiben.

Abweichler aus den Reihen der Konservativen unterstützten den Antrag der Opposition. Der Zusatz zum Brexit-Gesetz wurde mit 348 zu 225 Stimmen angenommen. Der Entwurf geht nun zurück ins Unterhaus. Dort könnte May erneut für eine Annahme werben. Am Ende müssen sich beide Kammern auf einen Wortlaut einigen, damit das Gesetz in Kraft treten kann.



Die Handelspolitik ist einer der wichtigsten Streitpunkte in der Brexit-Debatte. Während die oppositionelle Labour-Partei eine neue Zollunion mit der EU fordert, lehnt Handelsminister Liam Fox dies ab, weil das Königreich dann keine Handelsabkommen mit anderen Staaten schließen könnte. Ein Verbleib in der Zollunion könnte aber im Streit über Nordirland eine Lösung bringen, weil damit Grenzkontrollen zwischen der britischen Provinz und dem EU-Mitglied Irland vermieden werden könnten.

Opposition begrüßt Votum

Brexit-Schattenminister Keir Starmer von der oppositionellen Labour-Partei bezeichnete das Abstimmungsergebnis als "einen wichtigen Schritt vorwärts". Die Zollunion sei der einzige praktikable Weg, um Arbeitsplätze zu erhalten, die Produktion zu unterstützen und die feste Grenze in Nordirland zu verhindern.



Das EU-Austrittsgesetz soll die Geltung von EU-Recht in Großbritannien beenden. Gleichzeitig sollen alle EU-Bestimmungen in nationales Recht übertragen werden, damit am Tag des EU-Austritts kein Chaos entsteht. Pro-europäische Parlamentarier wollen den Gesetzentwurf so umschreiben, dass Großbritannien eng an die EU gebunden bleibt.

Premierministerin Theresa May regiert seit ihrer Wahlniederlage mit einer knappen Mehrheit. Großbritannien soll am am 29. März 2019 aus der EU ausscheiden. Danach soll eine knapp zweijährige Übergangsfrist bis Ende 2020 folgen.