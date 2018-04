Auf den ersten Blick ist es nur eine Formalie, doch allein der Widerstand, der sich in den vergangenen Tagen regte, zeigt, wie groß die politische Sprengkraft ist. "Das Ganze ist ein schlecht getarnter Versuch, Einwanderer davon abzuhalten, an der Befragung teilzunehmen", kommentierte Adam Schiff, demokratischer Senator aus Kalifornien. "Politik wird über demokratische Prinzipien gestellt und die Konsequenzen werden enorm sein", urteilte die Bürgerrechtsorganisation ACLU. Auch die New York Times griff in die Debatte ein: "Die Trump-Regierung sabotiert den Census", titelte die Zeitung vor wenigen Tagen.

Grund dafür war der US-Handelsminister Wilbur Ross. Der hatte gegen den Willen zahlreicher langjähriger Mitarbeiter entschieden, den Fragebogen für die bevorstehende Volkszählung an entscheidender Stelle zu ändern: Erstmals seit 1950 wird die Regierung im Jahr 2020 alle Teilnehmer auch nach ihrer Staatsbürgerschaft fragen. In einem achtseitigen Memo erklärte Ross, der dem zuständigen Census Bureau vorsteht, die Frage sei notwendig, um das Wahlrecht von Minderheiten besser schützen zu können. Doch Demokraten und Bürgerrechtsgruppen vermuten dahinter vor allem einen politischen Trick.

Der Census erfasst alle zehn Jahre die Bevölkerung der USA und ihre Zusammensetzung. Das Ergebnis entscheidet darüber, wie viele öffentliche Mittel wohin fließen, wie die Sitze im Kongress verteilt werden und wie viele Wahlmänner ein Bundesstaat für die Präsidentschaftswahl erhält. Schulbehörden beurteilen auf Grundlage der Zählung, ob in einem Bezirk ausreichend Schulen vorhanden sind, Geschäfte entscheiden sich für oder gegen einen Standort, Wissenschaftler nutzen die Volkszählung, um die Verbreitung von Krankheiten zu verfolgen. "Der Census ist das Fundament, auf dem unsere Volkswirtschaft aufbaut", sagt Kenneth W. Yachter, Bevölkerungswissenschaftler an der University of California, Berkeley.

Frage zur Staatsbürgerschaft schreckt Einwanderer ab

Doch viele fürchten, die Entscheidung der Regierung könne die Volkszählung dieses Mal verfälschen. Die Frage nach der Staatsbürgerschaft, so die Sorge, werde Einwanderer abschrecken, die selbst keine Papiere haben oder um Familienmitglieder fürchten, die illegal im Land sind. Gut die Hälfte der rund 44 Millionen Einwanderer im Land hat die US-Staatsbürgerschaft. Von denen, die keinen Pass haben, ist die Hälfte ohne offizielle Aufenthaltsgenehmigung im Land. Spanischsprachige Radio- und Fernsehsender hatten in der vergangenen Woche ausführlich über die Änderung berichtet und bei vielen für Unruhe gesorgt.

Sollte sich die Befürchtung bewahrheiten, könnten die Einwohnerzahlen vor allem in Gegenden, in denen der Anteil an Einwanderern besonders hoch ist, verzerrt werden. Das wiederum könnte eine ganze Reihe von Konsequenzen nach sich ziehen. Ungenaue Zahlen könnten dazu führen, dass öffentliche Mittel für Sozialprogramme niedriger ausfallen als nötig und das politische Gleichgewicht zwischen den Parteien künstlich verzerrt wird, weil die Grenzen von Wahlbezirken neu gezogen werden müssten. "Die Entscheidung hat das Potenzial, großen Schaden anzurichten", sagt auch Yachter.

Besonders hart dürfte es Bundesstaaten mit einem hohen Anteil an Einwanderern treffen, in denen viele Menschen die Demokraten wählen. In Kalifornien etwa, das mehr Einwanderer hat als jeder andere Bundesstaat, drohen nach Meinung von Experten gar der Verlust eines Sitzes im Repräsentantenhaus und eine geringere Zahl an Wahlmännern für die Präsidentschaftswahl, sollte ein großer Teil der Bewohner auf die Teilnahme verzichten. Entsprechend haben viele im Land die Änderung zum nächsten politischen Showdown stilisiert.