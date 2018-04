Donald Trump empfängt diese Woche den zweiten wichtigen Europapolitiker: Auf Frankreichs Präsident Emmanuel Macron folgt am Freitag Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Das ist kein Zufall, denn vor allem beim Thema Handel wird die Zeit knapp: Die EU ist nur noch bis zum 1. Mai von erhöhten US-Zöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen. Außerdem dürften die Krisen in Syrien und im Iran im Mittelpunkt der Gespräche stehen. Merkel hat den US-Präsidenten erst einmal zuvor besucht, im März vergangenen Jahres.

Die Kanzlerin traf schon am Donnerstagabend in Washington ein. Nach einem vertraulichen Gespräch der beiden im Oval Office ist ein Mittagessen mit den wichtigsten Beratern geplant. Insgesamt soll der Besuch der Kanzlerin etwa zweieinhalb Stunden dauern.

Die deutsch-amerikanischen Beziehungen haben sich seit Trumps Amtsantritt verschlechtert, zuletzt vor allem durch die US-Zölle. Die Erwartungen an Merkel sind groß. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) forderte sie auf, einen Handelsstreit abzuwenden. "Fairer Handel hat nichts mit Protektionismus oder Dumpingexporten zu tun, in beiden Fällen leiden am Ende die Arbeitnehmer", sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell dem Wirtschaftsportal Business Insider. Trump stelle den Wohlstand Deutschlands als Exportnation aufs Spiel, warnte der FDP-Chef Christian Lindner und kritisierte, Merkel hätte schon früher in die USA reisen müssen.

Deutsche Regierungskreise rechnen allerdings nicht mit einer Entschärfung des Streits vor der Frist und gehen davon aus, dass es US-Zölle auf deutsche Waren geben wird.



Auch Macron konnte Trump in puncto Iran nicht umstimmen

Ein weiteres drängendes Thema ist das internationale Atomabkommen mit dem Iran. Trump droht damit, die Vereinbarung aufzukündigen, da er sie für unzureichend hält; aufgrund gesetzlicher Vorgaben muss er diese Entscheidung bis zum 12. Mai treffen. An der Drohung konnte auch Emmanuel Macron bei seinem Staatsbesuch nichts ändern; er hatte ihm vorgeschlagen, das Abkommen um weitere Regelungen zu ergänzen. Die Bundesregierung bemüht sich um eine Beibehaltung des Vertrags. Das über Jahre mühsam ausgehandelte Abkommen von 2015 soll verhindern, dass der Iran Atomwaffen entwickeln kann.

Merkel und Macron haben sich vor und nach der Reise des französischen Präsidenten eng abgestimmt. Nach dem Besuch Macrons in den USA telefonierten die beiden.

Zu erwarten ist außerdem, dass Trump abermals höhere Verteidigungsausgaben von Deutschland fordern wird. Zwar plant die große Koalition eine Erhöhung des Wehretats, die SPD will die Rüstungsvereinbarung der Nato aber nicht erfüllen. Die Allianz hatte sich das Ziel gegeben, dass jedes Mitgliedsland zwei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgibt.

Die Bundesregierung dämpfte vor dem Treffen die Erwartungen. "Die transatlantischen Beziehungen waren schon mal einfacher", sagte der Koordinator für die Beziehungen beider Länder, Peter Beyer (CDU). "Es wäre schon als Erfolg zu werten, wenn der amerikanische Präsident zuhört und klar wird, dass die Europäer Seite an Seite stehen." Deutschland und die EU hätten die enge Partnerschaft mit den USA lange als zu selbstverständlich angesehen. "Jetzt merkt man, dass man sich darum kümmern muss."