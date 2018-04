Die russische Staatsführung hat verärgert auf die jüngsten Twitterbotschaften von US-Präsident Donald Trump über einen bevorstehenden US-Militärschlag in Syrien reagiert. "Wir nehmen an dieser Twitter-Diplomatie nicht teil", sagte der Sprecher von Russlands Präsident Wladimir Putin der Agentur Interfax zufolge. "Wir bevorzugen seriöse Handlungen."

Auch Putin selbst äußerte sich dazu – ohne allerdings seinen Amtskollegen in Washington namentlich zu erwähnen. Die Lage auf der Welt werde immer "chaotischer" und gebe Anlass zur "Sorge", sagte Russlands Präsident in einer Rede vor ausländischen Diplomaten im Kreml. "Dennoch hoffen wir, dass der gesunde Menschenverstand letztlich die Oberhand behält." Putin äußerte die Hoffnung auf eine "konstruktive Richtung" in den internationalen Beziehungen und, dass das "Weltsystem" wieder "stabiler und vorhersehbarer" werde.

Giftgasangriff in Duma - Trump kündigt Raketenangriff auf Syrien an Auf Twitter kündigt US-Präsident Trump einen Angriff des US-amerikanischen Militärs in Syrien an. Das russische Außenministerium reagierte und mahnte zur Vorsicht. © Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Auf Twitter hatte Trump dem syrischen Regime und seinem russischen Verbündeten Vergeltung für den mutmaßlichen Giftgaseinsatz im syrischen Duma angedroht und die Beziehung seines Landes zu Russland als "schlechter den je" bezeichnet. Russland dürfe sich nicht mit einem "Tier" verbünden, das sein Volk mit Gas tötet und das genießt, schrieb Trump. "Mach dich bereit, Russland", heißt es in einem Tweet. Die Geschosse "werden kommen, hübsch und neu und schlau".



Pentagon reagiert zurückhaltend

Das Verteidigungsministerium in Washington wollte sich zu dieser Drohung nicht direkt äußern. In einer ersten Stellungnahme hieß es aus dem Pentagon, alle Fragen, die sich auf diesen Tweet beziehen, sollten direkt an das Weiße Haus adressiert werden. Einige Stunden später teilte Ressortchef Jim Mattis mit, die USA werteten die Erkenntnisse zum mutmaßlichen Chemiewaffen-Angriff in Syrien weiter aus. "Wir arbeiten noch dran", sagte er.

"Erste Aktivitäten von US-Marineeinheiten im Golf" will dagegen das russische Militär registriert haben. Man beobachte die Situation um Syrien herum genau, teilte die Armeeführung mit, nachdem Russlands Botschafter im Libanon, Alexander Sasypkin, der Drohung aus Washington mit einer eigenen Machtdemonstration entgegentrat: Sollten die USA tatsächlich Raketen Richtung Syrien abfeuern, – so zitiert ihn das libanesische Fernsehen – dann würden diese abgeschossen und auch die Abschussvorrichtungen, beispielsweise die in der Region stationierten US-Kriegsschiffe, ins Visier genommen.

Iran sagt Syrien Unterstützung zu

In Syrien rechnen die Truppen von Machthaber Baschar al-Assad offenbar mit einem zeitnahen Militärschlag der US-Luftwaffe. Aktivisten von der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sowie US-Regierungskreise berichten, die Regierungsarmee würden die wichtigsten Luftwaffenstützpunkte räumen. Offiziell gibt sich das Regime unbeeindruckt. Das Außenministerium warf den USA vor, mit Lügen einen Vorwand zu schaffen, um das Land ins Visier zu nehmen. Die Amerikaner sorgten gedankenlos für eine Eskalation, heißt es im Staatsfernsehen. Überraschend sei das nicht.



Unterstützung bekommt Syrien von seinem zweiten wichtigen Verbündeten, dem Iran. Während eines Besuchs in Damaskus sagte ein führender Berater des iranischen geistlichen und politischen Oberhaupts Ajatollah Ali Chamenei, sein Land werde "an der Seite der syrischen Regierung gegen jegliche ausländische Aggression stehen". In der Bewertung des Giftgasangriffs stand der Iran seinen Bündnispartnern jedenfalls nicht nach: So wie Russland und Syrien selbst sprach auch das Mullah-Regime in Teheran hinsichtlich der Berichte darüber von einer "Verschwörung gegen Assad" und einer "Inszenierung der Rebellen".