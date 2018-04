Staatsbesuch - Macron trifft Trump Der französische Präsident ist für drei Tage in die USA gereist. Bei den Treffen mit Trump soll es unter anderem um den Syrien-Konflikt und das Atomabkommen mit dem Iran gehen. © Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Es ist eine besondere Ehre, die Emmanuel Macron und seiner Frau Brigitte zuteil wird. US-Präsident Donald Trump hat am Dienstagabend sein erstes Staatsdinner zu Ehren des französischen Staatspräsidenten gegeben. Auf dem Programm stehen außerdem ein privates Essen der beiden nebst Gattinnen in Mount Vernon, dem einstigen Anwesen von George Washington, ein vertrauliches Gespräch im Oval Office sowie ein gemeinsamer Besuch auf dem Militärfriedhof Arlington. Am Mittwoch wird Macron dann eine Rede vor dem US-Kongress halten.

Das Verhältnis zwischen den beiden Präsidenten war nicht immer herzlich. Beim Nato-Treffen in Brüssel im vergangenen Mai ignorierte der damals gerade gewählte Macron die ausgestreckte Hand Trumps, um eine überraschte Angela Merkel in die Arme zu nehmen. Doch als Trump zum französischen Nationalfeiertag in Paris war, kam es zu einem historischen minutenlangen Handschlag, der eher wie ein Händeringen aussah.

"Er ist ein großartiger Kerl. Smart. Stark. Liebt es, meine Hand zu halten", sagte Trump nach seiner Rückkehr der New York Times. Und auch Macron sagte in einem TV-Interview: "Ich schätze die Geradlinigkeit des Präsidenten. Das hilft, uns besser zu verstehen." Mit eindeutiger öffentlicher Kritik an Trump hat er sich zurückgehalten. Für den in Frankreich ungeliebten US-Präsidenten rollten die Macrons buchstäblich den roten Teppich auf dem Champs-Élysées aus. Die beiden Paare speisten Soufflé und Schokoeis auf dem Eiffelturm, das Pariser Lichtermeer unter ihnen. Trump, der nur wenige Monate zuvor behauptet hatte, Teile der Metropole seien derart kriminell, dass selbst die Polizei sie meide, fühlte sich offenbar wohl in Paris. Trump zeigte sich vor allem beeindruckt von der Militärparade. So beeindruckt, dass er nun eine noch größere im November in Washington veranstalten will.



Macron will Trumps Ansprechpartner in Europa sein

Der französische Präsident hat es nicht bei solchen Gesten belassen. Er hob die Militärausgaben Frankreichs an – eine von Trumps lautstarken Forderungen an die Nato-Partner und einer seiner Kritikpunkte an Deutschland. An dem Raketenangriff auf Syrien im April nahm neben Großbritannien auch die französische Luftwaffe teil.



Mit seiner Charmeoffensive positioniert sich Macron geschickt als primärer europäischer Ansprechpartner für Trump. Ihm hilft ein Vakuum im transatlantischen Verhältnis: Unter Trumps Vorgängern war es in der Regel Großbritannien, das die wichtigste Brückenrolle spielte. Doch Theresa May ist mit dem Brexit beschäftigt. Und Angela Merkel war lange mit der Regierungsbildung in Deutschland blockiert. Zudem sieht Trump in Merkel weniger eine Alliierte als eine Antagonistin. Bei Merkels Antrittsbesuch im vergangenen Jahr verweigerte er ihr gar den Handschlag. Die Kanzlerin wird an diesem Freitag ebenfalls nach Washington reisen. Doch es wird keinen offiziellen Staatsempfang für sie geben, nur ein Arbeitsessen hat Trump vorgesehen.

Die Differenzen zwischen Merkel und Macron in der Frage der Zukunft der Europäischen Union sind dem US-Präsidenten sicher nicht verborgen geblieben. Anders als seine Vorgänger erkennt Trump in einem einigen, starken europäischen Wirtschaftsblock nicht einen wichtigen Partner, sondern eine Konkurrenz für die USA. Erst vor einigen Wochen hat er "unfaire" EU-Handelspraktiken beklagt, die US-Unternehmen "brutal" schadeten. In diesem Sinne dürfte er eine Schwächung der Beziehung zwischen Merkel und Macron willkommen heißen, wenn nicht gar schüren. Als Geschäftsmann ist er es gewohnt, potenzielle Rivalitäten auszunutzen.

Trump, der sich zu seiner Vorliebe für Kentucky Fried Chicken bekennt und stundenlang seinen Lieblingssender Fox News schaut, und Macron, der einen Abschluss in Philosophie hat und den Louvre als Nationalheiligtum ehrt, mögen auf den ersten Blick grundverschieden sein. Doch sie verbindet weit mehr, als es den Anschein hat. Beide kommen aus der Wirtschaft. Trump verweist gerne auf seine Fähigkeiten als Geschäftsmann. Macron war Investmentbanker, ein Job, bei dem es um Deals und Transaktionen geht. Beide sind als politische Außenseiter ins Amt gekommen, mit dem Versprechen, den Status quo aufzubrechen. Sie regieren als Populisten jenseits der klassischen Parteien.

Bewegt hat Macrons Annäherung wenig

Macron hat seine Annäherung an Trump als einen Weg dargestellt, den Präsidenten zu beeinflussen. Als "Trump-Flüsterer" bezeichnete ihn gar der britische Guardian. Doch bisher hat er nicht viel für Europa vorzuweisen: Die USA sind aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen und Trumps Andeutung bei seinem Besuch in Paris, sich das noch einmal zu überlegen, ist ohne Konsequenzen geblieben. Die Strafzölle auf Stahl und Aluminium treffen die EU stärker als China. Trump scheint nach wie vor entschlossen, kommenden Monat das Atomabkommen mit dem Iran aufzukündigen.



Das alles wollen die beiden Präsidenten in den kommenden Tagen besprechen. Doch selbst wenn das Treffen außer ein paar warmen Worten kein Ergebnis bringen wird, für Trump und Macron ist es bereits ein Erfolg. Denn noch etwas verbindet beide: Sie kämpfen mit schlechten Popularitätswerten. Trumps Zustimmung bei den Wählern befindet sich seit der Amtseinführung auf historischen Tiefständen, Macrons Umfragewerte sind in den vergangenen Monaten ebenfalls gesunken. Da kommen die fotogenen Momente eines Empfangs mit Glanz und Glamour gerade recht.