US-Präsident Donald Trump hat seine Pläne für eine Stationierung der Nationalgarde an der Grenze zu Mexiko konkretisiert. Demnach sollen bis zu 4.000 Soldaten eingesetzt werden. Trump deutete zudem an, dass es sich um eine lang andauernde Mission handeln könnte. Ein Großteil der Truppen werde wahrscheinlich so lange an der Grenze bleiben, bis die von ihm angestrebte Grenzmauer errichtet worden sei, sagte Trump.



Die Entscheidung zur Entsendung der Nationalgarde an die Grenze hatte auch Fragen zu den Kosten des Einsatzes aufgeworfen. Das US-Verteidigungsministerium kann bislang keine Angaben dazu machen, woher das Geld für den Einsatz kommen soll. Auch Trump räumte ein, dass das Weiße Haus die Kosten noch prüfe.

Dass ein US-Präsident die Nationalgarde zur Unterstützung des Grenzschutzes einsetzt, ist nicht neu. Unter Barack Obama wurden im Jahr 2010 insgesamt 1.200 Nationalgardisten an die Grenze zu Mexiko entsandt, unter George W. Bush waren es 6.000. Trump begründete seine Entscheidung mit den Verzögerungen beim Bau der Mauer, mit der er die USA von Mexiko abschotten will. Wiederholt warf er dem Nachbarland vor, nichts gegen die illegale Einwanderung von Mittelamerikanern in die USA zu unternehmen.

Mexiko kritisiert Trump

Der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto reagierte auf diese Vorwürfe. "Wir sind bereit zu verhandeln, aber immer in gegenseitigem Respekt", sagte Peña Nieto. Mexiko habe die Anstrengungen im Kampf gegen das organisierte Verbrechen verstärkt. Peña Nieto verwies auch auf die innenpolitischen Schwierigkeiten von Trump. "Herr Präsident, wenn Ihre jüngsten Äußerungen in der Frustration über innenpolitische Angelegenheiten, Ihre Gesetze oder Ihren Kongress begründet liegen, sollten Sie sich an diesen wenden, nicht an die Mexikaner", sagte er. "Wir werden nicht zulassen, dass die negative Rhetorik unser Handeln bestimmt."



Unterdessen begann sich der von Trump heftig kritisierte Migrantenkonvoi, der ursprünglich zur US-Grenze ziehen wollte, aufzulösen. Der von einer Nichtregierungsorganisation betreute Marsch, der überwiegend aus Menschen aus Honduras, El Salvador und Nicaragua bestand, wollte zunächst zur US-Grenze ziehen. Zuletzt kündigten die Organisatoren an, die Aktion in Mexiko-Stadt zu beenden. Trump hatte wiederholt gegen die "Karawane" gewettert und Mexiko mit der Aufkündigung des Freihandelsabkommens Nafta gedroht.