Internationale Ermittler haben eine Aktion gegen die Propagandakanäle der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) durchgeführt. Bei der von belgischen Staatsanwaltschaft koordinierten Attacke seien Onlineplattformen des IS gestört worden, teilte die europäische Ermittlungsbehörde Europol mit. Polizeieinheiten in den Niederlanden, Kanada und den USA hätten mehrere Server beschlagnahmt.



Auch Amak, eine vom IS als Nachrichtenagentur bezeichnete Organisation, war Ziel der Aktion. Über Amak bekennt sich die Terrormiliz regelmäßig zu Anschlägen. Zudem gingen die Ermittler gegen den Radiosender Al-Bayan vor. Auch in Bulgarien, Frankreich und Rumänien wurden Daten sichergestellt.

"Mit dieser bahnbrechenden Operation haben wir der Fähigkeit des IS, Propaganda online zu verbreiten und junge Leute in Europa zu radikalisieren, einen heftigen Schlag versetzt", sagte Europol-Direktor Rob Wainwright. Die Ermittler erwarten, dass die sichergestellten Daten zur Identifizierung von Hintermännern sowie anderer radikalisierter Personen führen werden.

Insgesamt waren Ermittler aus mehreren EU-Staaten sowie den USA und Kanada an der Aktion beteiligt, die seit 2015 vorbereitet wurde. Ziel war es, die Verbreitung terroristischen Materials durch den IS zu verhindern. Bereits im Juli 2017 hatten spanische Ermittler mehrere IS-Server lahmgelegt und hierdurch radikalisierte Personen in über 100 Ländern identifizieren können. Auch jetzt seien in mehreren Staaten digitale Beweise sichergestellt worden.