Bei neuen Protesten an der Grenze zu Israel sind im Gazastreifen mindestens sieben Palästinenser getötet und mehr als 1.000 weitere verletzt worden. Ein Sprecher der palästinensischen Gesundheitsbehörde teilte mit, unter den Toten sei auch ein 16-Jähriger. Frauen und Kinder seien verletzt worden. Etwa ein Drittel der Verletzten erlitt den Angaben zufolge Schussverletzungen, viele andere klagten über Beschwerden nach dem Einsatz von Tränengas. Auch palästinensische Journalisten sollen unter den Verletzten sein.

Zu Zusammenstößen kam es laut Medienberichten auch in verschiedenen Städten des Westjordanlandes, darunter Nablus, Ramallah und Hebron. Entlang der Grenze zu Gaza waren am Freitagnachmittag dichte schwarze Rauchwolken zu sehen. Die israelische Armee beschuldigte die Demonstrantinnen und Demonstranten, die radikalislamische Hamas zu unterstützen. Sie hätten Tausende Reifen verbrannt und so einen Rauchvorhang erzeugt. Damit sollte Scharfschützen die Sicht erschwert werden. Auch habe es mehrere Versuche gegeben, im Schutz des Rauchs die Grenze zu überqueren. Die israelische Armee twitterte, Hamas wolle die Grenze in Brand setzen.



Die Armee setzte nach eigenen Angaben Wasserwerfer zum Löschen der Brände und einen riesigen Ventilator gegen die Rauchschwaden ein, die auf die israelische Seite zogen. Man werde nicht zulassen, dass der Grenzzaun beschädigt werde. Dafür setze man Mittel zur Bekämpfung von Unruhen ein, hieß es in einer Mitteilung der israelischen Armee. Und weiter: Schüsse würden gemäß klarer Einsatzregeln abgefeuert.

10.000 Demonstrantinnen und Demonstranten hatten sich nach Schätzungen des israelischen Militärs an der Grenze versammelt. Einige davon hätten nach israelischen Angaben auch Sprengsätze und Molotowcocktails geworfen. Die Soldatinnen und Soldaten hätten darauf auch mit scharfer Munition geantwortet. Der Grenzbereich zu Gaza war zuvor von Israel zum geschlossenen militärischen Gebiet erklärt worden.



Proteste sollen bis Mitte Mai andauern

Vor einer Woche hatte Hamas den sogenannten Marsch der Rückkehr gestartet, dabei kam es zum schlimmsten Ausbruch der Gewalt seit 2014. 18 Palästinenser wurden am Karfreitag getötet, zwei starben später an ihren Verletzungen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde in Gaza wurden insgesamt 23 Palästinenser getötet und rund 1.500 weitere wurden verletzt. Die Angaben des von Hamas geführten Ministeriums lassen sich allerdings nicht unabhängig überprüfen. Israel hat den Gazastreifen seit Machtantritt der Hamas 2007 isoliert.



Für diesen Freitag waren weitere Eskalationen befürchtet worden. Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen wurden zu Blutspenden aufgerufen. Der Rettungsdienst Roter Halbmond richtete nach eigenen Angaben an fünf Stellen nahe der Grenze Feldkliniken zur Behandlung von Verletzten ein.



Grund für die Unruhen sind unter anderem die schlechten Lebensbedingungen im Gazastreifen. Die Proteste sollen bis 15. Mai andauern, dem Jahrestag der israelischen Staatsgründung, den Palästinenserinnen und Palästinenser als Tag der Katastrophe (Nakba) und der Vertreibung begehen.

"Demonstranten dürfen nicht beschossen werden"

Die Bundesregierung äußerte sich besorgt über möglicherweise gezielte Schüsse der israelischen Armee auf Palästinenser. Alle Maßnahmen zur Verteidigung von Israels Sicherheitsinteressen müssten "verhältnismäßig" sein, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. "Demonstranten dürfen nicht beschossen werden", sagte er. Ebenso dürfe auf palästinensischer Seite das Recht auf freie Meinungsäußerung und friedlichen Protest nicht missbraucht werden.

"Die große Anzahl der Schussverletzten lässt sich kaum mit einer maßvollem Anwendung des Rechts auf Selbstverteidigung in Einklang bringen", sagte der Sprecher. Die Bundesregierung erwarte, dass dies aufgeklärt werde. Sie sehe angesichts der hohen Zahl an Opfern "die Verhältnismäßigkeit in Zweifel gezogen".