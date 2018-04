So deutlich wie nie zuvor haben nun auch die USA Syrien und Russland vorgeworfen, die Untersuchung des mutmaßlichen Giftgasangriffs in Duma zu behindern. Beide Länder versuchten, Beweise für den Einsatz von Chemiewaffen verschwinden zu lassen, teilte das US-Außenministerium mit. Dafür gebe es glaubwürdige Hinweise. Demnach bemühten sich Vertreter Russlands zusammen mit der Regierung in Damaskus, Ermittlern der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) in Duma den Zutritt zu verweigern und die Ankunft der Kontrolleure dort zu verzögern.

Zeugen beeinflussen, Tatorte säubern

"Wir haben glaubwürdige Informationen, dass russische Vertreter mit dem syrischen Regime kooperieren, um den Inspekteuren den Zugang nach Duma zu verwehren und Zeugen zu beeinflussen", schrieb US-Außenamtssprecherin Heather Nauert auf Twitter. Die USA vermuteten daher, dass Russland und Syrien eine eigene inszenierte Untersuchung in Duma durchführen wollten. Zudem sollten die Stellen, an denen die Giftgasangriffe vermutet wurden, "gesäubert" werden, um Beweise zu vernichten.



Chemiewaffen Was sind Chemiewaffen? Unter chemischen Waffen werden Substanzen zusammengefasst, die zur Tötung oder Verletzung von Menschen eingesetzt werden. In der Chemiewaffenkonvention werden zudem die zur Produktion verwendeten Vorgängerstoffe und die Verteilungsgeräte (Granaten, Raketen oder Sprühvorrichtungen) zu den chemischen Waffen gezählt. Mit der Konvention einigten sich die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen am 29. April 1997 darauf, alle weltweit vorhandenen chemischen Waffen zu vernichten und auch deren Produktion zu stoppen. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) mit Sitz in Den Haag kontrolliert die Umsetzung des Abrüstungsabkommens. Wirkung Lungenkampfstoffe wie Chlor, Phosgen, Diphosgen und Chlorpikrin greifen die Lunge an und beeinträchtigen dadurch die Sauerstoffzufuhr des Körpers, was zum Tod führen kann. Blutkampfstoffe, zu denen Cyanwasserstoff, Arsenwasserstoff und Chlorcyan zählen, greifen Blutzellen an und hindern sie, die Organe mit Sauerstoff zu versorgen. Hautkampfstoffe wie zum Beispiel Schwefellost (Senfgas), Stickstofflost, Lewisit und Phosgenoxim töten Hautzellen ab und können je nach Größe der betroffenen Fläche zu schweren Verletzungen führen. Nervenkampfstoffe wie Diisopropylfluorophosphat, Sarin, Tabun, VX und Soman hemmen ein Enzym des menschlichen Nervensystems und bewirken, dass die Muskeln der Betroffenen dauerhaft verkrampfen. Psychokampfstoffe versetzen die Betroffenen in Rauschzustände, sodass sie vorübergehend kampfunfähig werden. Beispiele sind Lysergsäurediethylamid (LSD) und Benzilsäureester (BZ). Zu den Augenkampfstoffen zählen alle Chemikalien, die die Augen reizen oder verletzen. Beispiele sind Benzylbromid, Xylylbromid oder Chloraceton. Nasen- und Rachenkampfstoffe wie Adamsit, Diphenylarsinchlorid oder Diphenylarsincyanid reizen die Schleimhäute der oberen Atemwege und setzen den Betroffenen vorübergehend außer Gefecht. Tödlich wirken sie in der Regel nicht. Bestände in Syrien Laut dem Institut für Strategische Studien (IISS) in London hat Syrien das größte Waffenarsenal im Mittleren Osten. Seit den 1970er Jahren soll Syrien große Mengen an Chemiewaffen produziert haben, darunter Senfgas, Sarin und das Nervengift VX. Im März 2013 warfen sich syrische Truppen und Aufständische gegenseitig vor, Chemiewaffen eingesetzt zu haben. Mindestens 25 Menschen sollen dabei getötet worden sein. Auch die USA haben inzwischen Hinweise darauf, dass in Syrien Chemiewaffen eingesetzt wurden. US-Geheimdienste haben Blutproben mehrerer Syrier auf Spuren chemischer Waffen untersucht und Abbauprodukte des Nervengases Sarin gefunden. Sarin Sarin ist eine geruch- und farblose Phosphorverbindung und zählt zu den giftigsten Kampfstoffen, die je hergestellt wurden. Der Stoff kann durch Einatmen und über die Haut in den Körper gelangen und kann schon bei einer Menge von einem Milligramm in Minuten zu Atemlähmung und Herzstillstand führen. Das Gas wurde Ende der 1930er Jahre von dem deutschen Chemiker Gerhard Schrader bei IG Farben als Insektenvernichtungsmittel entwickelt und im Zweiten Weltkrieg als Kampfstoff produziert, jedoch nicht eingesetzt. In den 1980er Jahren setzte es der irakische Diktator Saddam Hussein im Krieg gegen den Iran ein. Zudem soll es Chiles Diktator Augusto Pinochet gegen Oppositionelle benutzt haben. 1995 setzte es auch die japanische Aum-Sekte bei ihrem tödlichen Angriff in der U-Bahn in Tokio ein. Noch immer sollen viele Länder das Gift in ihren Waffenarsenalen haben.

Der Westen wirft Syrien vor, bei einem Angriff auf die Stadt Duma am 7. April Chemiewaffen eingesetzt zu haben. Die Regierung in Damaskus bestreitet dies. Duma war zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Angriffs in der Hand islamistischer Rebellen, steht inzwischen aber unter Kontrolle der syrischen Regierung und ihres Verbündeten Russland. Nach Angaben der syrischen Zivilschutzorganisation Weißhelme wurden bei dem Angriff mehr als 40 Menschen getötet. Die USA, Großbritannien und Frankreich hatten auf den Gasangriff mit einer Luftattacke auf mehrere Einrichtungen in Syrien reagiert, die mit der Herstellung von Giftgas in Verbindung stehen sollen.

Russland: Deutsche "Chlorbehälter" gefunden

Derzeit ist ein internationales Team der OPCW in Syrien, um die Angaben über den Giftgasangriff zu überprüfen. Allerdings konnten sie bislang noch nicht direkt nach Duma reisen; sie warten noch immer in der syrischen Hauptstadt Damaskus auf den versprochenen Zugang. Anfang der Woche waren zunächst Sicherheitsmitarbeiter der Vereinten Nationen in die Stadt in der Ostghuta gereist und dort unter Beschuss geraten.



Derweil teilte das russische Außenministerium auf Twitter mit, am Ort des mutmaßlichen Giftgasangriffs seien Chemikalien aus deutscher und britischer Produktion gefunden worden. Syrische Regierungstruppen seien auf "Chlorbehälter" aus Deutschland und auf Rauchgranaten aus Großbritannien gestoßen. Zudem kündigte Russland an, dem UN-Sicherheitsrat ein Video zu zeigen, aus dem hervorgehen soll, dass es sich bei den Opfern des Giftgasangriffs um Laiendarsteller handeln soll. So wie in früheren Fällen bezeichnen sowohl Russland als auch Syrien die Berichte über den Chemiewaffeneinsatz als "Inszenierung des Westens" sowie der Rebellen und Aktivisten vor Ort.