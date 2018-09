Sajid Javid tritt die Nachfolge der zurückgetretenen Amber Rudd an und wird neuer Innenminister in Großbritannien. Das teilte die britische Regierung mit. Javids bisheriges Amt als Minister für Kommunen übernimmt James Brokenshire, der einst als britischer Nordirland-Minister am Kabinettstisch saß. Die Bereiche Frauen und Gleichberechtigung, die bislang im Innenressort angesiedelt waren, übernimmt Entwicklungshilfeministerin Penny Mordaunt.



Sajid Javid MP @SajidJavid becomes Secretary of State for the @UKHomeOffice — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 30. April 2018

Javid hatte bislang verschiedene Regierungsposten inne und auch bei der Deutschen Bank gearbeitet. Der 48-Jährige ist der Sohn eines pakistanischen Busfahrers; seine Familie kam in den Sechzigerjahren nach Großbritannien. Er ist der erste Angehörige einer Minderheit als einer der vier wichtigsten Minister der Regierung.

Der Wechsel war notwendig geworden, nachdem Javids Vorgängerin Amber Rudd aufgrund ihres Fehlverhaltens im sogenannten Windrush-Skandal am Sonntag ihren Rücktritt eingereicht hatte. Im Kern geht es um den Umgang der Regierung mit Einwanderern und deren Nachkommen aus den Commonwealth-Staaten in der Karibik. Diese waren nach dem Zweiten Weltkrieg nach Großbritannien eingeladen worden, als die britische Wirtschaft zusätzliche Arbeitskräfte brauchte. Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2012 wurden viele von ihnen fälschlicherweise als illegale Einwanderer eingestuft und dazu aufgefordert, das Land zu verlassen.

"Aus Versehen getäuscht"

Dazu wurde Rudd vor einem Parlamentsausschuss befragt – und musste nun zugeben, die Parlamentarier am vergangenen Mittwoch "aus Versehen getäuscht" zu haben. So ging es in der Befragung nicht nur um die Windrush-Einwanderer, sondern auch um die Migrationspolitik der Tory-Regierung insgesamt. Auf die Frage nach einer staatlich verordneten Abschiebequote antworte Rudd, sie kenne die entsprechenden Memos nicht. Dann aber veröffentlichte der Guardian einen vertraulichen Brief an die Premierministerin, in dem Rudd vorschlug, die Zahl der Abschiebungen um zehn Prozent zu erhöhen.



Noch am Freitag hatte Rudd alle Rücktrittsforderungen zurückgewiesen und bei Twitter verkündet, sie wolle für eine "faire und menschliche" Einwanderungspolitik arbeiten. May hatte ihr ihre Unterstützung zugesichert – und muss nun ihr Kabinett bereits zum fünften Mal umbilden. Unter anderem musste ihr Vizepremier wegen irreführender Angaben zu Pornobildern auf seinem Arbeitscomputer zurücktreten, nachdem bereits die Entwicklungshilfeministerin und der Verteidigungsminister das Kabinett verlassen hatten.