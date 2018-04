Nuri beschloss, die Türkei zu verlassen, als sein Name in einem Zeitungsartikel auftauchte. Es war die Woche nach dem Putschversuch 2016; der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte seinen einstigen Verbündeten Fethullah Gülen für schuldig erklärt, und Gülen-Anhänger wie Nuri wurden massenweise verhaftet. Der Zeitungsartikel, der ihn als Sympathisanten identifizierte, machte Nuri nervös. Die Universität, an der er seit Jahren lehrte, war Tage zuvor per Notstandsdekret geschlossen worden. Er entschied sich zu fliehen, bevor es zu spät war: Einige Gülen-nahe Akademiker saßen bereits hinter Gittern.

Seine Flucht führte ihn über die USA, Kosovo und Albanien, aber mittlerweile leben Nuri und seine Familie in Thessaloniki – nur wenige Stunden Fahrt von der türkischen Grenze. Sie gehören zu den etwa 2.000 türkischen Staatsbürgern, die seit dem Putschversuch in Griechenland Asyl beantragt haben.

Im vergangenen Jahr verzeichneten die Mitgliedsländer der Europäischen Union laut Eurostat 14.640 türkische Asylbewerber, 44 Prozent mehr als in 2016. Deutschland war das beliebteste Zielland, mit 8.025 Anträgen. Griechenland kam auf Platz zwei, mit 1.820 türkischen Asylbewerbern – zehnmal so viele wie im Jahr zuvor.



Die Beziehungen sind so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht

Die Türkei betrachtet alle Gülen-Anhänger – Soldaten wie Zivilisten – als Mitglieder einer Terrororganisation und fordert, dass ihre europäischen Verbündeten diese ausliefern. Doch der Verfall der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei und insbesondere Berichte von Folter bedeuten, dass immer mehr Asylanträge genehmigt werden.

Für Griechenland sind die steigenden Asylzahlen besonders brisant, denn sie verstärken die ohnehin wachsenden Spannungen zwischen den beiden Nachbarländern. Athen und Ankara streiten schon lange um Grenzverläufe und Zypern. Aber die Beziehungen sind so schlecht wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr, sagt Thanos Dokos, Vorsitzender des griechischen Außenpolitik-Rechercheinstituts ELIAMEP.

"Probleme gibt es schon seit Langem. Aber anders ist, dass in den vergangen Monaten von der türkischen Seite viel mehr Aggression kam", sagt Dokos. Das habe einerseits mit Erdogans nationalistischer Rhetorik zu tun, andererseits gäbe es auch immer mehr Streitpunkte — beispielsweise die Asylanträge türkischer Soldaten.

Seit am Morgen nach dem Putschversuch ein Helikopter mit acht Soldaten in Griechenland landete, wirft die Türkei der griechischen Regierung vor, Terroristen zu schützen. Erdoğan behauptet, dass der griechische Premier Alexis Tsipras ihm versprochen hätte, die Soldaten auszuliefern – einen Vorwurf, den Athen nicht zurückgewiesen hat. Doch griechische Gerichte lehnten eine Ausweisung der Soldaten ab.