Das Ergebnis des Korea-Gipfels wird international positiv bewertet. US-Präsident Donald Trump spricht von einem "historischen Treffen". Nach einem "wilden Jahr" mit atomaren und Raketentests "geschehen gute Dinge", schrieb er auf Twitter. "Aber nur die Zeit wird es zeigen." Der Korea-Krieg komme damit zu einem Ende, die Amerikaner könnten sehr stolz sein auf das, was dort geschehe. Zudem dankte er Chinas Präsident Xi Jinping für dessen Hilfe in der Sache.

Noch vor wenigen Monaten hatte Trump Nordkorea mit einem Militärschlag gedroht. In Kürze will er selbst in die Region fahren und sich mit Kim Jong Un treffen.



Zuvor hatten der nordkoreanische Machthaber und der südkoreanische Präsident Moon Jae In beim erst dritten offiziellen Treffen beider Länder eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Darin verpflichten sich beide Staaten auf atomare Abrüstung und einen Friedensvertrag. Nord- und Südkorea befinden sich auch nach dem Ende der Kampfhandlungen 1953 offiziell im Kriegszustand. Damals wurde lediglich ein Waffenstillstand vereinbart.

Japan, Russland und China für Dialog

Die Bundesregierung zeigte sich erfreut über die Annäherung. "Grundsätzlich sind wir froh darüber, dass Nordkorea endlich die ausgestreckte Hand Südkoreas angenommen hat", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Man hoffe, dass Nordkorea nun mit der gleichen Ernsthaftigkeit wie Südkorea in den Dialog eintrete.

Auch unter den Anrainer- und Nachbarstaaten in der Region ist das Ergebnis positiv aufgenommen worden. Das chinesische Außenministerium lobte die gemeinsame Erklärung. Man habe die Hoffnung, dass beide Seiten einen politischen Prozess zur Lösung der Probleme auf der Halbinsel vorantreiben können. China sei bereit, bei diesem Punkt weiter eine proaktive Rolle zu spielen. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe sagte, er erwarte nun von Nordkorea, konkrete Schritte zu machen.



Das russische Präsidialamt teilte mit, der Gipfel sei "eine sehr positive Entwicklung". Russland würde alle weiteren Schritte begrüßen, um die Spannungen zu verringern – etwa ein Treffen des US-Präsidenten mit Nordkoreas Staatsoberhaupt.