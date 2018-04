Im Rechtsstreit um die Pornodarstellerin Stormy Daniels will der persönliche Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, von seinem Schweigerecht Gebruach machen. In einer Erklärung berief sich Cohen auf den 5. Zusatzartikel der US-Verfassung, wonach niemand gegen sich selbst aussagen muss. Cohen werde er wegen der andauernden Strafermittlung gegen ihn die Aussage verweigern.

Konkret geht es bei dem Fall um die Pornodarstellerin Stormy Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt und vorgibt eine Affäre mit Trump gehabt zu haben. Der US-Präsident bestreitet das. Sein Anwalt soll im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen im Jahr 2016 130.000 Dollar an Clifford gezahlt haben, damit sie nicht öffentlich über die Beziehung mit Trump redet. Laut New York Times geht es in dem laufenden Verfahren darum, ob Cohen versucht hat, im Präsidentschaftswahlkampf 2016 negative Berichterstattung über Trump zu unterdrücken.

Inzwischen fühlt sich Clifford nicht mehr an die Stillhaltevereinbarung gebunden – weshalb es zum Rechtsstreit zwischen ihr und Trump kam. Cohen bat darum, das in Los Angeles geführte Verfahren zu vertagen, da jegliche Stellungnahme die Ermittlungen wegen seiner Geschäftsgebaren in New York beeinflussen könnte. Vor zwei Wochen hatten Beamte der Bundespolizei FBI sein Büro, seine Wohnung und sein Hotelzimmer durchsucht und dabei tausende Dokumente beschlagnahmt. Hierauf waren Informationen über die Geldzahlung zu finden. Trump reagierte wütend auf die Razzia und sprach von einer "Hexenjagd" und einer "Schande". Laut Washington Post versuchen derzeit Cohens und Trumps Anwälte das Material zu prüfen, bevor die Staatsanwaltschaft hierauf Zugriff erhält – so soll die Kommunikation zwischen Cohen und seinen anderen Mandanten geschützt werden.



Clifford hat gegen Cohen geklagt. Sie wirft ihm Diffamierung vor, weil er sie der Lüge bezichtigt habe. Ihr Anwalt Michael Avenatti bezeichnete Cohens Erklärung als "beachtliche Entwicklung". "Nie zuvor in der Geschichte unserer Nation hat sich der Anwalt eines amtierenden Präsidenten im Zusammenhang mit Streitfragen, die den Präsident selbst berühren, auf den 5. Zusatzartikel berufen", twitterte er.