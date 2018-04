Bei erneuten Protesten im Gazastreifen an der Grenze zu Israel sind drei palästinensische Demonstranten getötet worden. Mehr als 150 Menschen seien durch Schüsse verletzt worden, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Gaza mit.



Insgesamt kamen nach Angaben der israelischen Armee etwa 10.000 Palästinenserinnen und Palästinenser zu dem Protest. Demnach versuchten Hunderte, den Grenzzaun im Norden des Gazastreifens zu überwinden und auf israelisches Gebiet zu gelangen. Zahlreiche Protestierende warfen Steine und verbrannten Reifen.

Israelische Soldatinnen und Soldaten schossen mit scharfer Munition und Tränengas auf Demonstranten. Das Militär hatte zuvor gewarnt, dass jeder, der sich dem Grenzzaun nähere, sein Leben riskiere.

Seit dem 30. März protestieren jeden Freitag Tausende im Gazastreifen, dabei kamen bislang 45 Menschen ums Leben. Mehr als 5.500 wurden nach palästinensischen Angaben verletzt, darunter laut UN 1.739 durch Schüsse der israelischen Sicherheitskräfte. Die radikalislamische Hamas, die den Gazastreifen beherrscht, organisiert die Kundgebungen. Sie fordert, dass Vertriebene und ihre Nachfahren nach Israel zurückkehren dürfen und die Blockade des Gazastreifens beendet wird.

Das UN-Menschenrechtsbüro wirft Israel übermäßige Gewalt beim Umgang mit den Demonstrationen vor. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein, warnte die dortige Regierung, das Vorgehen könnte das humanitäre Völkerrecht verletzten. Einsatzkräfte dürften nur im äußersten Notfall tödliche Gewalt anwenden – Etwa, wenn sie selbst in Lebensgefahr seien oder das Risiko schwerer Verletzungen hoch sei.

Die Proteste im Gazastreifen sollen bis zum 15. Mai andauern. Am 14. Mai 1948 wurde der Staat Israel gegründet. Die Palästinenser begehen den 15. Mai als Nakba-Tag ("Tag der Katastrophe"), weil im ersten Nahostkrieg 1948 etwa 700.000 Palästinenser flohen oder vertrieben wurden. Am 14. Mai wollen die USA zudem ihre Botschaft in Jerusalem eröffnen.