Am Ostersonntag begannen sie wieder, die alljährlichen Großmanöver der südkoreanischen und amerikanischen Streitkräfte. Foal Eagle und Key Resolve heißen die beiden Übungen, an denen sich rund 300.000 Soldatinnen und Soldaten beteiligen. Aber während Nordkorea in den vergangenen Jahren wütete, die Regierungen in Seoul und Washington bereiteten eine Invasion des Nordens vor, schweigt Pjöngjangs Propaganda in diesem Jahr.

Milde schaut Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un dem martialischen Treiben zu. Schon vor drei Wochen hatte er südkoreanischen Emissären gegenüber Verständnis dafür bekundet, dass die Truppen der Verbündeten üben müssten. Das Schweigen fügt sich in die Charmeoffensive, mit der Kim den Konflikt um seine Nuklearwaffen entschärfen möchte. Der eben noch von Donald Trump verspottete "little rocket man" ("kleiner Raketenmann") beweist beachtliches außenpolitisches Geschick und setzt sich mit einer regelrechten Gipfeltournee selbstbewusst in Szene.

Noch bevor er am 27. April Südkoreas Präsidenten Moon Jae In treffen wird und voraussichtlich Ende Mai dann Donald Trump, fuhr er vorige Woche erst einmal nach Peking. So geheimnisvoll die Umstände seines Besuchs zunächst waren, so glanzvoll die schließlich veröffentlichten Bilder. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte jahrelang keinen Hehl aus seiner Verachtung für Kim gemacht. Nun empfing er ihn mit all dem Pomp, den das chinesische Protokoll aufbieten kann.



Beide, Kim und Xi, profitieren aufs Schönste von ihrem Treffen. Nordkoreas Machthaber führt den Amerikanern vor Augen, dass die Brücken zu dem alten Waffenbruder China keineswegs zu Staub zerfallen sind. "Ich stehe nicht gänzlich allein da", lautete seine Botschaft aus Pekings Großer Halle des Volkes.

Xi Jinping wiederum überwand seine Abneigung dem arroganten Junggenossen gegenüber, um zu demonstrieren, dass sich China nicht an den Rand des Geschehens schieben lässt, wenn es um die Entscheidung über Krieg oder Frieden im benachbarten Korea geht. Xi unterstützt Trumps Strategie des "maximalen Drucks" gegenüber Nordkorea; er hat die von den UN beschlossenen Sanktionen gegen das Land zuletzt mit brutaler Härte umgesetzt. Aber zugleich beharrt er darauf: Ein Kompromiss ist möglich, wenn sich Kim Schritt für Schritt in die richtige Richtung bewegt.

Schritt für Schritt – das ist schon lange die chinesische Empfehlung zur Lösung des Atomstreits. Trump wollte bisher genau das nicht, er verlangt bis heute die "vollständige, verifizierbare und irreversible" Entnuklearisierung Nordkoreas. Und zwar möglichst sofort. Alles andere, argumentiert er, hätten seine Vorgänger ausprobiert und seien bei der Suche nach diplomatischen Kompromissen doch nur belogen und betrogen worden. Nicht mit ihm!