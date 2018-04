Nord- und Südkorea - Kim und Moon pflanzen Baum auf der Grenzlinie Die Staatschefs von Süd- und Nordkorea, Moon Jae In und Kim Jong Un, haben gemeinsam einen Baum der Hoffnung gepflanzt. Die Zeremonie fand im Grenzort Panmunjom statt. © Foto: Reuters TV

Südkoreas Präsident Moon Jae In tut gerade sehr viel Richtiges: Er forciert die Annäherung an Nordkorea und hat Diktator Kim Jong Un aus der internationalen Isolation geholt. Er verfolgt eine klassische Entspannungspolitik. Moon Jae In geht es in seinen Annäherungsbemühungen vor allem darum, den gefährlichen Atomstreit zu entschärfen, Frieden zu sichern und ein halbwegs normalisiertes Nebeneinander der beiden Koreas zu ermöglichen.

Und seit diesem Freitag sieht es auch so aus, als ob er erst mal einen epochalen Erfolg feiern kann: Nach dem historischen Gipfeltreffen von Moon und Kim in Panmunjom in der entmilitarisierten Zone zwischen den Staaten sagten beide, man wolle an einer vollständigen nuklearen Abrüstung der geteilten Halbinsel arbeiten und den seit fast sieben Jahrzehnten geltenden Kriegszustand beenden. Das wichtigste Ergebnis des Gipfels ist, dass ernsthaft geredet wird. Es ist die Basis allen Fortschritts in diesem ewigen Konflikt.

Für Nordkoreas Diktator Kim haben die Gespräche politisch eine riesige Aufwertung zur Folge: Er wird voraussichtlich den US-Präsidenten Donald Trump treffen, mit diesem über Nordkoreas nukleare Bewaffnung reden und damit auch eine erste indirekte internationale Anerkennung als Atomstaat erhalten. Genau das ist es, was er so sehr will.



Wirtschaft und Rüstung parallel fördern

Der zweite wichtige Aspekt der Annäherung mit Moon ist für Kim Jong Un die wirtschaftliche Entwicklung seines Landes. Sowohl die UN-Sanktionen wegen der verbotenen Rüstungsanstrengungen als auch die Sanktionen durch die USA treffen Nordkorea wirtschaftlich inzwischen hart. Vor allem, seit auch China die UN-Maßnahmen mitträgt und diese recht konsequent einhält. Immerhin laufen 90 Prozent des Handels von Nordkorea über China.



Für Nordkoreas Führung bedeutet der Gipfel vom Freitag daher auch die Hoffnung auf ein Ende der Sanktionen. Und er wird wahrscheinlich auch zu mehr wirtschaftlicher Zusammenarbeit mit dem kapitalistischen Süden führen. Immerhin hat Kim Jong Un zu Beginn seiner Herrschaft seinem Volk wirtschaftliche Entwicklung versprochen. Dafür hatte er extra die Doktrin seines Vaters Kim Jong Il beendet, nach der Politik und Wirtschaft der militärischen Entwicklung unterzuordnen seien. Kim Jong Un machte kurz nach seinem Amtsantritt daraus eine Parallelität, bei der die Entwicklung der Volkswirtschaft den gleichen Stellenwert haben soll wie die Entwicklung von Atomwaffen.

Dass die Regierung Nordkoreas sich der Lage im Land verstärkt widmen will, zeigt auch die dem Gipfel vorausgegangene Ankündigung aus Pjöngjang, ab jetzt Atomtests und Tests von Interkontinentalraketen einzustellen. Das bedeutet, Kim Jong Un hält das Drohpotenzial seiner Waffen für ausreichend, um das Geld für weitere Tests zu sparen und stattdessen Gespräche darüber zu führen und Ressourcen in die wirtschaftliche Entwicklung zu stecken. Wie gefährlich und präzise die Massenvernichtungswaffen Nordkoreas wirklich sind, weiß tatsächlich niemand. Doch Militärmächte wie die USA oder China können damit auf Distanz gehalten werden.



Kims Vater hatte Angst vor Kleinhandel

Auch in einer Gewaltdiktatur, die Nordkorea ist, muss die ökonomische Lage halbwegs stimmen. Ein gewisses Maß an Zufriedenheit und Wohlstand ist wichtig, damit sich ein Diktator halten kann. Bei zu viel Unwillen im Volk wird ein Regime irgendwann labil. Politisch hat Kim Jong Un seine Position im Inneren seit 2011 bereits abgesichert. Er ließ potenzielle Widersacher aus dem Weg räumen, darunter selbst seinen angeheirateten Onkel Jang Song Taek. Der war einst der wichtigste Kontaktmann zum großen Nachbarn China. Kim ließ ihn hinrichten, angeblich mit einer Rakete, offenbar hatte er zu viel Einfluss im System.

Dennoch muss ein Diktator ständig innere Obstruktion fürchten, und da ist eine zufriedene Elite hilfreich, die sich an einem funktionierendem Wirtschaftssystem bereichern kann. Der große Nachbar China macht es vor. Doch dafür muss staatswirtschaftlicher Einfluss aufgegeben werden. So werden zwar kleine landwirtschaftliche Märkte in Nordkorea deswegen schon länger geduldet, genauso wie Verkaufsstände für Dinge des täglichen Bedarfs. Doch Kims Vater Kim Jong Il machten diese Dynamiken noch 2009 derart nervös, dass er mit einer Währungsreform einfach privates Kapital vernichtete, um den Kleinhandel trockenzulegen. Kurze Zeit später wurden die Märkte wieder geduldet, fraglich ist aber, wie weit sich das Bewusstsein der Elite Nordkoreas in Wirtschaftsfragen geändert hat.

Auch durch Moons Politik eines Wandels durch Annäherung wird Nordkorea sich ein wenig mehr öffnen müssen – zum Beispiel, um Familienkontakte zu ermöglichen. Dann wird zwangsläufig bekannter werden, dass das Leben im prosperierenden Süden Koreas ungleich schöner ist als das im Norden. Am Ende läuft es für die zukünftige Entwicklung Nordkoreas daher darauf hinaus, wie weit Kim Jong Un und sein Regime meinen, es sich leisten zu können, das Land zu öffnen. Kims Vorgänger haben der Öffnung am Ende immer widerstanden. Bei Kim Jong Un sieht es erstmals so aus, als ob das vorbei sein könnte.