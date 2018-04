1/11

Vermummte Demonstranten werfen am vergangenen Freitag in Managua Steine gegen die Polizei. Sie wehren sich gegen die Rentenreform. Sie sieht vor, dass die Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern steigen, zugleich aber die Renten um fünf Prozent gekürzt werden. So wollte Präsident Ortega das Defizit im Sozialsystem senken.