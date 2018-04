Wegen schwerer Vorwürfe hat der US-Senat eine Debatte über Trumps Wunschkandidaten für den Posten des Veteranenministers, seinen Leibarzt Ronny Jackson, vorerst ausgesetzt. Demokratische Senatoren hatten eine Liste mit zahlreichen Beschwerden von 23 aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern gegen Jackson vorgebracht. Während seiner Dienstzeiten als Leibarzt im Weißen Haus sei Ronny Jackson demnach oft betrunken gewesen und habe in dem Zustand auch einen Unfall mit einem Regierungsfahrzeug gehabt.



Jackson ist derzeit Trumps persönlicher Leibarzt. Diesen Posten hatte er auch schon unter Präsident Barack Obama inne. Der demokratische Senator Jon Tester zitierte aus den Vorwürfen, Jackson sei im Weißen Haus wegen seines großzügigen Umgangs mit Medikamenten der "Süßigkeiten-Mann" ("Candieman") genannt worden. Während Flügen sei er durch den Gang gegangen und habe rezeptpflichtige Medikamente zum Einschlafen und Aufwachen "wie Bonbons" verteilt, sagte der Obmann der Demokraten im Veteranenausschuss des Senats dem Fernsehsender CNN.

Auch sei Jackson während solcher Reisen den Berichten zufolge immer wieder betrunken gewesen, sagte der Senator. Mindestens einmal sei er zudem so betrunken in einem Hotelzimmer aufgefunden wurde, dass seine medizinische Hilfe nicht in Anspruch genommen worden sei. CNN berichtete unter Berufung auf vier Quellen, Jackson habe während einer Auslandsreise Obamas 2015 im betrunkenen Zustand mitten in der Nacht laut an die Hotelzimmertür einer weiblichen Mitarbeiterin geklopft. Wegen des Lärms sei er von Beamten des für die Sicherheit des Präsidenten zuständigen Secret Service gestoppt worden.

Vor Reportern wies Jackson die Anschuldigungen am Mittwoch zurück. "Ich habe noch nie ein Auto zu Schrott gefahren", sagte er. "Ich habe keine Ahnung, woher das kommt."



Trump: "falsche Anschuldigungen" und "tadellose Bilanz"

Trump verteidigte Jackson als "wunderbaren Mann" und kritisierte den Umgang mit seinem Kandidaten. Jackson werde "von einem Haufen Politikern angepöbelt, die nicht nett über unser Land denken", sagte der Präsident bei einer Pressekonferenz mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron. Der Präsident legte Jackson allerdings bei demselben Auftritt auch nahe, auf das Ministeramt zu verzichten. Das Nominierungsverfahren sei "zu hässlich und zu ekelhaft", er solle sich dies nicht antun.

Wenig später änderte Trump seine Meinung: Laut US-Medien vertrat die US-Regierung nach einem Treffen zwischen Trump und Jackson die Auffassung, dass dessen berufliche Bilanz "tadellos" sei und er sich gegen die "falsche Anschuldigungen" wehren sollte. Jackson hatte sich im Januar bei Trump beliebt gemacht, als er dem 71-jährigen Präsidenten öffentlich eine gute körperliche und geistige Verfassung und "außergewöhnliche Gene" bescheinigt hatte.

Indes trat die Pressesprecherin des Weißen Hauses am Mittwoch Vermutungen entgegen, die US-Regierung habe Jackson vor der Nominierung für den Posten nicht gut genug überprüft. Er habe "mindestens vier unabhängige Hintergrundüberprüfungen" ohne weitere Bedenken überstanden, sagte Sarah Huckabee Sanders.

Trump hatte den 50-Jährigen Ende März als Nachfolger des von ihm entlassenen David Shulkin nominiert. Shulkin war unter anderem durch Enthüllungen über Missstände im Veteranenministerium unter Druck geraten. Das Ressort ist mit 360.000 Beschäftigten und einem Jahresbudget von 186 Milliarden Dollar die größte US-Bundesbehörde nach dem Verteidigungsministerium.