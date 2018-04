Nach Ansicht des britischen Verteidigungsministers Gavin Williamson hat "die Welt eine gefährliche neue Ära der Kriegsführung betreten". Russlands Präsident Wladimir Putin versuche, andere Länder zu unterminieren, unter anderem durch Cyberattacken. Der Anschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal sei eine kaltblütige chemische Attacke gewesen, schrieb Williamson in der Zeitung Sunday Telegraph. Es sei der erste offensive Gebrauch eines Nervengifts in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen: "Wir müssen Putins Drohung begegnen."

Sergej Skripal und seine Tochter Julija waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank im südenglischen Salisbury entdeckt worden. Britischen Angaben zufolge sind sie mit einem Kampfstoff vergiftet worden, der in der Sowjetunion hergestellt wurde. Die Briten vermuten, dass die russische Regierung mit dem Anschlag etwas zu tun habe. Russland weist das zurück und fordert Beweise für die Beschuldigungen.

Williamson sprach von einer "illegalen und verachtungsvollen Gewalttat gegen unser Land durch den russischen Staat, der das Leben von Unschuldigen gefährdete". Die Antwort des Kreml sei eine Flutwelle von Verleumdungen, Lügen und Hohn gewesen – doch der Geduldsfaden der Welt gegenüber Putins zum wiederholten Mal bösartigen Verhalten sei dünn geworden. "Es ist ermutigend zu sehen, wie unsere Freunde und Verbündeten rund um den Globus sich in letzter Zeit hinter uns vereinigen und Russlands schrankenlosem Versuch, uns zu spalten, entgegentreten."

Russische Diplomaten kehren heim

25 Staaten und die Nato hatten insgesamt etwa 140 russische Diplomaten ausgewiesen, sie machen Russland für die Attacke in Salisbury verantwortlich. Moskau reagierte am Donnerstag und Freitag und wies ebenso viele Diplomaten westlicher Staaten aus, vor allem Briten und Amerikaner. Auch vier Deutsche mussten Moskau verlassen.

In Moskau trafen am Sonntag zwei Flugzeuge mit 60 ausgewiesenen russischen Vertretern aus den USA ein. Ein Sonderflug aus Washington brachte 46 Diplomatinnen und Diplomaten sowie deren Familien nach Moskau. Mit einer zweiten Maschine kamen 14 Beschäftigte des Generalkonsulats und der russischen UN-Vertretung in New York zurück in die Heimat. Am Wochenende sollten 171 Menschen die USA in zwei russischen Regierungsflugzeugen verlassen.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) verteidigte in der Bild am Sonntag die Reaktion der Europäer: "Aus Solidarität mit Großbritannien, aber auch als Signal der Geschlossenheit." Er betonte die deutsche Bereitschaft zum Dialog: "Durch das russische Verhalten der letzten Jahre ist ohne Zweifel viel Vertrauen verloren gegangen. Gleichzeitig brauchen wir Russland als Partner, etwa für die Lösung regionaler Konflikte, für Abrüstung und als wichtige Stütze der multilateralen Ordnung", sagte Maas. "Wir setzen darauf, das Vertrauen wieder Stück für Stück aufzubauen, wenn Russland dazu auch bereit ist."

Der ehemaliger Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz Horst Teltschik zog die deutsche Bereitschaft zum Gespräch mit Russland in Zweifel. "Das ist etwas, das heute ständig angekündigt wird, dass der Dialog fortgesetzt werden soll. Aber er findet nicht statt", kritisierte er im Deutschlandfunk. Die Nato habe ebenfalls erst russische Verbindungsoffiziere ausgewiesen und dann angekündigt, den Nato-Russland-Rat einzuberufen: "Warum hat man das nicht sofort gemacht?"