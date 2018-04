Zehn Monate nach dem Tod des US-Studenten Otto Warmbier haben seine Eltern Klage bei einem US-Bezirksgericht in Washington D.C. eingereicht und eine Entschädigung gefordert. Sie werfen Nordkorea "brutale Folter und Mord" vor, wie es in einer Mitteilung der Familie hieß, die mehrere US-Medien veröffentlichten. Fred und Cindy Warmbier beschreiben in der Klage detailliert, wie ihr Sohn in den 17 Monaten seiner Gefangenschaft vom "verbrecherischen" Regime des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un misshandelt worden sei.

Ende 2015 war der damals 21-jährige Otto Warmbier nach einer Gruppenreise in dem Land bei der Ausreise festgenommen worden, weil er ein Propagandaposter gestohlen haben soll. Er wurde wegen "feindlicher Handlungen gegen den Staat" zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt. Wenige Tage nach seiner Rückkehr in die USA im Juni 2016 starb er mit schweren Gehirnverletzungen – da hatte er bereits 15 Monate lang im Koma gelegen.



US-Ärzte hatten nach einer Untersuchung Warmbiers gesagt, der Student habe beachtliche Mengen an Hirngewebe verloren, er öffnete zwar seine Augen und blinzelte, ohne jedoch offenbar sein Umfeld wahrzunehmen. Nordkorea dementierte damals die Vorwürfe, Warmbier während seiner Haftzeit brutal behandelt oder gefoltert zu haben.

Fred Warmbier teilte in der Erklärung mit, sein Sohn sei als Geisel genommen und wie ein politischer Gefangener gehalten worden. Er sei als Pfand benutzt worden und von Machthaber Kim Jong Un für eine besonders harte und brutale Behandlung ausgewählt worden. Kim und sein Regime hätten sich als unschuldig dargestellt, während sie vorsätzlich das Leben ihres Sohns zerstört hätten. Die Klage sei ein weiterer Schritt dahin, Nordkorea für die barbarische Behandlung Ottos und seiner Familie zur Verantwortung zu ziehen. In der Klage bezeichnen die Eltern Nordkorea als Schurkenstaat, der ihren Sohn ermordet habe.

Die Klage wurde nur einen Tag vor dem mit Spannung erwarteten Gipfel von Nord- und Südkoreas Staatschefs zur Entschärfung des Atomstreits an diesem Freitag eingereicht. US-Präsident Donald Trump will Kim voraussichtlich Ende Mai oder Anfang Juni treffen.