Nord- und Südkorea - Kim und Moon pflanzen Baum auf der Grenzlinie Die Staatschefs von Süd- und Nordkorea, Moon Jae In und Kim Jong Un, haben gemeinsam einen Baum der Hoffnung gepflanzt. Die Zeremonie fand im Grenzort Panmunjom statt. © Foto: Reuters TV

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat seinen Willen zu einem kompletten Abbau seines Atomprogramms bekräftigt. Das geht aus der gemeinsamen Erklärung hervor, die Kim und Südkoreas Präsident Moon Jae In bei ihrem ersten Gipfel am Grenzort Panmunjom unterschrieben. Beide umarmten sich nach der Unterzeichnung. Moon will noch im Herbst diesen Jahres nach Pjöngjang reisen.



Moon sprach von einer "neuen Ära des Friedens". Süd- und Nordkorea bestätigten in der Erklärung, ihr gemeinsames Ziel sei die Schaffung einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel durch "die vollständige Denuklearisierung". Beide Länder wollen alle Feindseligkeiten, die Quelle militärischer Spannungen zu Lande, zu Wasser und in der Luft seien, gegen die andere Seite einstellen. Beide Staaten wollen den offiziell noch geltenden Kriegszustand auf der Halbinsel bis zum Ende dieses Jahres beenden. Nun solle es mit den USA und möglicherweise auch mit China Treffen für eine Friedensvereinbarung geben, hieß es in der Gipfelerklärung. Washington und Peking haben den 1953 vereinbarten Waffenstillstand mit unterzeichnet.



Vom 1. Mai an sollen alle feindseligen Handlungen, einschließlich der Lautsprecherdurchsagen an der Grenze und der Verbreitung von Flugblättern in der Demilitarisierten Zone (DMZ), eingestellt werden. "Die DMZ wird in Zukunft praktisch zu einer Friedenszone werden."

Süd- und Nordkorea wollten aktiv zusammenarbeiten, um ein dauerhaftes Friedenssystem aufzubauen, heißt es in der Erklärung weiter. Die Einrichtung eines Friedenssystems sei eine historische Aufgabe, die nicht mehr aufgeschoben werden könne. "Wir erklären, dass kein Krieg mehr auf der koreanischen Halbinsel ausbrechen wird."



Kim sagt, der Norden und der Süden seien Brüder, die nicht voneinander getrennt leben sollten. Der Weg zu einer Einigung sei zwar steinig, sagte der Machthaber. "Aber ein Sieg kann nicht ohne Schmerz erreicht werden." Moon sagt, beide Seiten würden nicht mehr hinter ihre Vereinbarung zurückfallen. Beide Staaten einigten sich auch auf die Wiederaufnahme gemeinsamer humanitärer Projekte wie die Treffen von durch den von 1950 bis 1953 dauernden Krieg auseinandergerissenen Familien. Als mögliches Datum gilt der 15. August.



Japans Ministerpräsident Shinzo Abe begrüßt das Gipfelergebnis. Er erwarte von Nordkorea, nun konkrete Schritte zu gehen. Das russische Präsidialamt erklärt, der Gipfel sei "eine sehr positive Entwicklung". Russland würde alle weiteren Schritte begrüßen, um die Spannungen zu verringern, wie ein Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Kim.