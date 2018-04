Die Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW) wird Expertinnen und Experten in die syrische Stadt Duma schicken, um einen möglichen Angriff mit Chemiewaffen zu untersuchen. Das teilte die OPCW in Den Haag mit. Die OPCW habe Syrien gebeten, die nötigen Vorbereitungen zu treffen. Die Bitte sei zeitlich mit einer Anfrage Syriens und Russlands nach Entsendung von OPCW-Experten zusammengefallen. Das Team bereite sich auf eine baldige Abreise vor.



Russland und Syrien hatten die Organisation zu einer Untersuchung aufgefordert. Russland wolle für die Sicherheit garantieren, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow der russischen Agentur Tass zufolge. Ein Vertreter des syrischen Außenministeriums sagte der amtlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana: "Syrien brennt darauf, mit der OPCW zusammenzuarbeiten, um die Wahrheit hinter den Vorwürfen zu enthüllen, die einige westliche Seiten zur Rechtfertigung ihrer aggressiven Absichten vorschieben."

Bei dem gemeldeten Giftgaseinsatz in Duma am Samstag sollen nach neuen, korrigierten Angaben der Hilfsorganisation Weißhelme mindestens 42 Menschen getötet worden sein. Mehr als 500 Personen seien in Krankenhäusern behandelt worden. In einer inzwischen gelöschten Mitteilung auf Twitter hatte die Hilfsorganisation am Sonntag von mehr als 150 Toten gesprochen. Diese Information sei missverständlich gewesen und gelöscht worden, teilte der Leiter der Weißhelme, Raed Salah, mit.

Die USA machen die Regierung des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad für den angeblichen Angriff verantwortlich. Russland erklärte hingegen, die Rebellen hätten den Angriff nur inszeniert. Der Angriff sei "Fake-News", sagte Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja.