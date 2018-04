Der ehemalige türkische Präsident Abdullah Gül will bei der vorgezogenen Präsidentschaftswahl in der Türkei nicht gegen Amtsinhaber Recep Tayyib Erdoğan kandidieren. Sein Name sei ohne seine Einwilligung von einer kleinen islamischen Partei in den Ring geworfen worden, sagte Gül vor Reportern. Er hätte nur dann eine Kandidatur in Erwägung gezogen, wenn eine größere Bewegung ihn unterstützt hätte. Eine solche Bewegung sei aber nicht zustande gekommen, sagte Gül. Zuvor war Gül als möglicher Herausforderer Erdoğans gehandelt worden.

Gül äußerte sich besorgt über das politische und soziale Klima im Land. "Wir sind mehr beschäftigt mit gegenseitigen persönlichen Angriffen und politischem Taktieren anstatt mit dem, was das gut ist für die Türkei", sagte er. "Die Türkei hat leider keine positive Agenda. In diesem Klima bewegen wir uns auf Wahlen zu."

Die Wahl sollte ursprünglich erst im November 2019 stattfinden, soll aber nun zeitgleich mit der Parlamentswahl am 24. Juni abgehalten werden. Damit tritt auch das umstrittene Präsidialsystem früher in Kraft, für das im Verfassungsreferendum im April 2017 eine knappe Mehrheit abstimmte. Der Präsident wäre dann als Staats- und Regierungschef in einem mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet. Die Oppositionwurde von Erdoğans Ankündigung überrascht und konnte sich bisher nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen.

Gül hatte 2001 zusammen mit Erdoğan die heutige Regierungspartei AKP gegründet. Er war nach dem ersten Wahlsieg der islamisch-konservativen AKP 2002 für kurze Zeit Ministerpräsident, danach Außenminister. 2007 wurde er trotz des Widerstands der alten säkularen Eliten zum Staatschef gewählt.

Damals hatte die Position noch überwiegend repräsentativen Aufgaben und deutlich weniger Vollmachten, als sie heute Erdogan hat. Nachdem ihn Erdoğan 2014 als Präsident ablöste, zog er sich aus der Politik zurück.

Erdogan hat die Präsidentenwahl am 18. April um mehr als ein Jahr vorgezogen und damit die Opposition überrascht. Sie findet nun zeitgleich mit der Parlamentswahl statt.