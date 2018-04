USA - Razzia bei Trumps Anwalt Das FBI hat das Büro und die Wohnung von Donald Trumps Anwalt Michael Cohen durchsucht und Dokumente beschlagnahmt. Der US-Präsident sprach von einer »beschämenden Aktion«. © Foto: Aaron Bernstein/Reuters

Ermittler der US-Bundespolizei FBI haben das Büro, die Wohnung und das Hotelzimmer von Donald Trumps persönlichem Anwalt Michael Cohen in New York durchsucht und dabei diverse Dokumente beschlagnahmt. Darunter soll sich laut Medienberichte auch ein E-Mail-Wechsel zwischen Cohen und dem US-Präsidenten befinden. Cohens eigener Anwalt Stephen Ryan sprach von "privilegierten Konversationen meines Klienten und dessen Klienten". Ihm zufolge wurde die Razzia teilweise von dem Sonderermittler der Bundespolizei zur Russland-Affäre veranlasst.



Dieser FBI-Sonderermittler Robert Mueller untersucht die mutmaßlichen russischen Interventionen zugunsten Trumps im Wahlkampf 2016 und mögliche illegale Absprachen des Trump-Teams mit Moskau über diese Einmischungen. Ob die Razzia in direktem Zusammenhang mit der Russland-Affäre stand, war gleichwohl unklar.

Stormy Daniels oder Wahlkampf?

Wie die New York Times schreibt, beziehen sich die Durchsuchungen auf "mehrere Themen", darunter die Affäre um Stormy Daniels. Es seien unter anderem Dokumente zu Geldzahlungen an die Pornodarstellerin beschlagnahmt worden, die ins Feld führt, im Jahr 2006 eine Affäre mit Trump gehabt zu haben. Trump hat bestritten, von dieser Zahlung gewusst zu haben.



Der Washington Post zufolge sollen auch Steuerunterlagen und andere Dokumente sowie Cohens Computer und Telefon beschlagnahmt worden sein. Die Vorwürfe gegen Trumps Anwalt lauten demnach Betrug und Verstoß gegen Regeln zur Finanzierung von Wahlkämpfen. Wie die New York Times schreibt, untersucht Mueller einen Fall, bei dem ein Unternehmer aus der Ukraine 150.000 Dollar während des Wahlkampfs an Trumps Stiftung gezahlt haben soll. Als Gegenleistung sei Trump 20 Minuten lang per Videoschalte auf einer Konferenz in Kiew in Erscheinung getreten. Cohen soll die Zahlung in die Wege geleitet haben.

Der Zeitung zufolge soll der Sonderermittler seine Erkenntnisse und seine "Hinweise auf Weiteres" an den stellvertretenden Justizminister und Aufseher der Russland-Ermittlungen, Rod Rosenstein, weitergegeben haben. Dieser beauftragte den Generalstaatsanwalt in New York mit den weiteren Ermittlungen gegen Cohen. So kam es zur Razzia.



"Es ist eine schändliche Situation"

Präsident Trump nannte die Durchsuchung eine "beschämende Aktion" und bezeichnete sie als "Angriff auf unser Land". Er habe gerade gehört, "dass sie in das Büro einer meiner persönlichen Anwälte eingebrochen sind, ein guter Mann, und es ist eine schändliche Situation", sagte Trump vor Journalisten im Weißen Haus. Es handele sich um eine "totale Hexenjagd", der er seit Monaten ausgesetzt sei. Muellers Team sei voreingenommen. Auf die Frage, ob er Mueller oder Rosenstein entlassen werde, sagte er: "Wir werden sehen, was passiert." Trump wiederholte seine Kritik an Justizminister Jeff Sessions für seine Entscheidung, sich von den Russland-Ermittlungen zurückzuziehen, was letztlich die Berufung Muellers als Sonderermittler ermöglichte.

Didn't realize Trump just started ranting about the Cohen raid before anyone asked him about it. Here's the transcript of his opening remarks: pic.twitter.com/r3XOZaFPnp — Daniel Dale (@ddale8) 9. April 2018

In der Tat gilt die Durchsuchung eines Anwaltsbüros als besonders ungewöhnlich, weil die Konversationen zwischen Rechtsvertretern und ihren Klienten nach US-Recht besonders geschützt sind. Ryan verurteilte die Aktion deshalb als "völlig unangebracht und unnötig". Cohen habe bisher mit allen Regierungsstellen voll kooperiert, sich unter Eid im Kongress vernehmen lassen und Tausende Dokumente übergeben. Die Razzia habe dazu geführt, dass unnötigerweise sensibles und geschütztes Material, das dem besonderen Schutz zwischen Anwalt und Mandaten unterliege, beschlagnahmt worden sei.