USA - Trump setzt Nationalgarde an der Grenze zu Mexiko ein Der US-Präsident hat angekündigt, Soldaten der Nationalgarde an der mexikanischen Grenze einzusetzen. Drogenschmuggel und illegale Einwanderung seien eine »reale Bedrohung«, sagte Trumps Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen.

US-Präsident Donald Trump hat seine Regierung angewiesen, Mitglieder der Nationalgarde an die Grenze zu Mexiko zu schicken. Die "Gesetzlosigkeit", die an der südlichen Grenze der USA herrsche, sei komplett unvereinbar mit der Sicherheit und Souveränität des amerikanischen Volks, heißt es in einem von ihm unterschriebenen Dekret.

Trumps Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen hatte zuvor erklärt, man sei in Gesprächen mit den Gouverneuren der vier betroffenen Bundesstaaten, um die Pläne umzusetzen. "Es gibt eine reale Bedrohung", erklärte sie. Nach wie vor kämen mehr illegale Einwanderer, Drogen und Gangmitglieder über die Grenze, als akzeptabel sei. Die Nationalgarde solle Grenzschützern etwa mit Luftaufklärung helfen, sagte Nielsen. Sie hoffe, dass die Stationierung "sofort" beginne. Nähere Angaben zur Dauer, zum Ausmaß und zu den Kosten des Einsatzes machte sie nicht.

Die Zahl der illegalen Grenzübertritte war zuletzt zwar jahreszeitbedingt wieder leicht angestiegen. Die Zahlen schwanken aber immer und sind seit Jahren insgesamt rückläufig.

Der von Trump geplante Bau einer Mauer zu Mexiko ist ins Stocken geraten, die Regierung hatte vom Kongress 25 Milliarden US-Dollar für den Bau gefordert, das Anliegen scheiterte aber im Senat. Ein Haushaltsgesetz, das der Kongress vor zwei Wochen verabschiedet hat, sieht zwar Mittel für Erhaltung und Reparaturen sowie für Drohnen, Zäune und "Planungen" vor. Der Großteil dieses Geldes kann aber nicht für die Konstruktion von neuen Barrieren verwendet werden.

Warnung an Mexiko

An Ostern hatte Trump Mexiko vorgeworfen, ungebremst Drogen und Kriminelle in die USA gelangen zu lassen. Er drohte dem Nachbarland auch mit der Aufkündigung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens (Nafta), das derzeit auf seinen Druck neu verhandelt wird.

Bei der Nationalgarde handelt es sich um Reservekräfte des Militärs, die sich aus den beiden Teilstreitkräften der Armee und der Luftwaffe zusammensetzt. Einheiten gibt es in jedem der 50 Bundesstaaten. Sie werden etwa bei Waldbränden, Wirbelstürmen, Überflutungen oder bei Ausschreitungen eingesetzt.

2006 wurden 6.000 von ihnen schon einmal an die Grenze verlegt, um diese besser zu überwachen. 2010 schickte auch Ex-Präsident Barack Obama 1.200 Nationalgardisten an die Grenze.