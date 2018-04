UN-Sicherheitsrat - Russland fordert Dringlichkeitssitzung Angesichts der zunehmenden Spannungen will Russland im höchsten UN-Gremium über den Giftgasanschlag diskutieren. Die Briten lehnen gemeinsame Untersuchung im Fall Skripal ab. © Foto: Mladen Antonov/AFP/Getty Images

Russland hat eine Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zum Fall des Giftanschlags auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter in England gefordert. Dem Antrag zufolge soll die Sitzung bereits am Donnerstag in New York stattfinden. Sofern es zu dem Treffen kommt, ist eine direkte Konfrontation von Großbritanniens UN-Botschafterin Karen Pierce und Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja wahrscheinlich.

Die USA wollen einem Bericht zufolge bis Freitag neue Sanktionen gegen Russland verhängen. Die Washington Post berichtet unter Berufung auf US-Behörden, dass es sich um Wirtschaftssanktionen gegen Oligarchen mit Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin handele.

Am Mittwoch hatte die Sondersitzung des Exekutivrats der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) in Den Haag mit heftigen gegenseitigen Vorwürfen geendet. London beharrte darauf, dass Moskau hinter der Attacke stecke. Die britische Regierung bezeichnete den russischen Vorschlag, gemeinsam zu ermitteln, als "pervers". Russland wies dagegen die Vorhaltungen Großbritanniens erneut als haltlos zurück.

Die OPCW erwartet in der kommenden Woche die Ergebnisse der Laboruntersuchungen. Sie werde den Bericht dann an Großbritannien übergeben, teilte die Organisation bei der Sondersitzung ihres Exekutivrates mit.



Der frühere russische Doppelagent Skripal war am 4. März gemeinsam mit seiner Tochter Julija im südenglischen Salisbury vergiftet worden. Der 66-Jährige befindet sich in einem kritischen Zustand, seiner 33 Jahre alten Tochter geht es besser. Nach Erkenntnissen britischer Forscher wurde bei dem Attentat das Nervengift Nowitschok verwendet, das einst in der Sowjetunion entwickelt wurde.

Der Streit zwischen Moskau und London hat eine schwere diplomatische Krise ausgelöst. Rund 25 westliche Staaten und die Nato wiesen als Reaktion auf den Anschlag etwa 150 russische Diplomaten aus. Moskau verwies im Gegenzug genauso viele westliche Diplomaten des Landes.