Spätestens am Ende der gemeinsamen Pressekonferenz dürfte Bundeskanzlerin Angela Merkel klar geworden sein, dass ihr Kurzbesuch in Washington die Skepsis im Weißen Haus gegenüber internationaler Zusammenarbeit nicht überwinden konnte. "Die Menschen in Deutschland mögen Donald Trump vielleicht nicht, aber das bedeutet, dass ich einen guten Job mache", argumentierte der US-Präsident. Er vertrete die Interessen der US-Amerikaner, sein Gast aus Berlin die Anliegen der Deutschen. Und dabei soll es aus Trumps Sicht wohl auch bleiben. Ein Mehrwert durch Zusammenarbeit ist nicht vorgesehen.



Nicht, dass die Erwartungen im Vorfeld der Merkel-Reise sonderlich groß gewesen wären. Seitdem Trump im Oval Office residiert, haben sich die traditionell engen deutsch-amerikanischen Beziehungen spürbar abgekühlt. Zwar knarzte es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder mal, alle Seiten waren jedoch stets bemüht, zumindest die Fassade gemeinsamer Ziele und Interessen aufrecht, und Konflikte kleinzuhalten. Das ist vorbei. Bei zu vielen Themen gehen die Vorstellungen von Präsident und Kanzlerin inhaltlich auseinander – und dass Trump mit Argumenten von seinen Überzeugungen abgebracht werden kann, glaubt in Berlin sowieso niemand mehr.



USA - "Wir müssen lernen, unsere Rolle zu spielen" Bei der Pressekonferenz im Weißen Haus hat Angela Merkel dem amerikanischen Präsidenten zugesichert, dass Deutschland mehr für die Verteidigung ausgeben werde. Donald Trump lobte die Kanzlerin. © Foto: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

So verwundert es auch nicht, dass die beiden Staatslenker nach gut zwei Stunden Gesprächen auf keinem der zahlreichen umstrittenen Themenfelder Fortschritte verkünden konnten. Dabei drängt die Zeit: Am 1. Mai läuft die Ausnahme der Europäischen Union für die US-Importzölle auf Aluminium und Stahl aus. Keine zwei Wochen später könnte Trump zudem das Atomabkommen mit dem Iran aufkündigen. Beides hätte auch für Deutschland empfindliche Auswirkungen.



Küsschen und keine Kompromisse

Zumindest bemühte sich Trump, die Kanzlerin höflicher und zuvorkommender zu behandeln, als noch bei ihrem Antrittsbesuch im vergangenen Jahr. Damals hatte der Präsident demonstrativ vor Fotografen den Handschlag mit Merkel im Oval Office verweigert. Auch diesmal stand das Treffen eigentlich unter keinem guten Stern. Erst vor wenigen Tagen soll Trump vor dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron gelästert haben, er freue sich ganz und gar nicht auf der erneute Zusammentreffen mit Merkel.



Trotzdem riss sich der Präsident zusammen. Mit ausgewählter Freundlichkeit und Küsschen auf die Wangen empfing er die Kanzlerin am Vormittag an der Eingangstür des Westflügels des Weißen Hauses. Später plauderten die beiden über die deutschen Wurzeln des Präsidenten und die lange gemeinsame Geschichte der beiden Länder.

"Wir haben eine wirklich großartige Beziehung", so Trump kurz darauf im Oval Office über Merkel. "Wir hatten überhaupt von Anfang an eine großartige Beziehung." Die Kanzlerin dankte es ihm auf der gemeinsamen Pressekonferenz, lobte die "Stärke" des Präsidenten im Atomstreit mit Nordkorea.



Das Klima zwischen Kanzlerin und Präsident hatte sich also spürbar verbessert im Vergleich zu Merkels Visite vor einem Jahr. Inhaltlich kamen die beiden allerdings trotzdem keinen Schritt vorwärts.