Für Donald Trump war es von Beginn an der "schlechteste Deal aller Zeiten": Das Nuklearabkommen zwischen dem Iran und den fünf UN-Vetomächten (USA, China, Russland, Frankreich, Großbritannien) sowie Deutschland und der EU hat der US-Präsident immer wieder infrage gestellt. Und damit gedroht, aus dem Vertrag auszusteigen, sollte er nicht nachverhandelt und in seinem Sinne verbessert werden. Trumps Ultimatum steht: Bis zum 12. Mai will er entscheiden. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wie kam das Nuklearabkommen zustande?

Nach Jahren aussichtsloser Bemühungen, den Iran zur Aufgabe seines militärischen Nuklearprogramms zu bewegen, stand in der Nacht zum 14. Juli 2015 endlich ein umfassender Vertrag. Es war der erste und bisher einzige Fall, in dem ein Land, gegen das gezielte Sanktionen nach Kapitel 7 der UN-Charta verhängt wurden, auf dem Wege der Diplomatie zu einem Kompromiss bewegt wurde – und nicht durch den Einsatz militärischer Gewalt oder die vollständige Umsetzung der Forderungen unter Androhung einer solchen Intervention.

13 Jahre hatte es im Atomstreit trotz allen Drucks auf den Iran kaum Bewegung und immer wieder Rückschläge gegeben. 20 Monate zogen sich am Ende die Verhandlungen für den Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), wie das Nuklearabkommen offiziell heißt, mehr als einmal stand der Vertrag kurz vor dem Aus. Unterzeichnet haben ihn neben dem Iran die fünf Vetomächte im UN-Sicherheitsrat – USA, China, Russland, Frankreich, Großbritannien – sowie Deutschland und die EU. Anfang 2016 trat die Vereinbarung in Kraft.

Was regelt das Abkommen?

Das Ziel des Abkommens ist klar: den Iran – möglichst lange – vom Bau einer Atombombe abzuhalten. Das Land unterwirft sich dafür den nötigen technischen und inhaltlichen Beschränkungen seines Nuklearprogramms, was transparent und durch fortwährende Kontrollen sichergestellt wird. Im Gegenzug werden die bestehenden Sanktionen gegen den Iran gelockert, schrittweise und vor allem reversibel: Werden die Auflagen nicht erfüllt, können umgehend wieder Strafmaßnahmen folgen.

Mit dem JCPOA verpflichtet sich der Iran vor allem, seine Urananreicherung deutlich zu reduzieren und sie bis zu 25 Jahre lang einem mehrstufigen System von Beschränkungen und Kontrollen zu unterwerfen; einige der Regelungen gelten jedoch nur für zehn oder 15 Jahre. Die Zahl der Zentrifugen, die zur Anreicherung eingesetzt werden, wird begrenzt, sodass der Iran entsprechende Anlagen abbauen muss. Ebenso wird der maximale Grad der Anreicherung vorgeschrieben, viel niedriger als es für den Bau der Bombe nötig wäre, aber hoch genug für eine zivile Nutzung in Kraftwerken. Außerdem muss der Iran seine Bestände an bereits angereichertem Uran verringern. Für 15 Jahre bleibt der Bau eines neuen Schwerwasserreaktors ausgeschlossen, der einzige bestehende wird nicht in Betrieb genommen. So soll verhindert werden, dass der Iran über den Weg der Plutoniumanreicherung atomwaffenfähiges Material herstellen kann.

Hält sich der Iran an das Abkommen?

Die internationale Atomenergiebehörde (IAEA) überwacht die Einhaltung des Nuklearabkommens streng. Ihre Kontrolleure haben Zugang zu allen relevanten Anlagen. Seit Inkrafttreten des Abkommens hat die IAEA wiederholt bestätigt, dass der Iran die Auflagen voll erfüllt. Außerdem hält sie an ihrer Einschätzung von 2015 fest, wonach keine glaubwürdigen Beweise vorliegen, dass der Iran nach 2009 noch an der Entwicklung von Atomwaffen gearbeitet hat.



Israel, das schon immer ein Gegner des Abkommens war, will inzwischen Beweise für ein geheimes Atomwaffenprogramm des Iran haben. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu warnte, es könne jederzeit wieder aktiviert werden. Er stützt sich auf Zehntausende Dokumente, die israelischen Geheimdiensten aus einem versteckten Archiv des Landes zugespielt worden seien. Konkrete Belege dafür, dass der Iran seit Abschluss des Abkommens weiter aktiv am Bau einer Atombombe gearbeitet haben soll, legte Netanjahu jedoch nicht vor. Der Iran hatte immer beteuert, sein Nuklearprogramm habe allein friedlichen Zwecken gedient, daran hatte es aber immer berechtigte Zweifel gegeben. Der Kern der Vorwürfe Israels ist deshalb eher, dass der Iran die früheren Aktivitäten nicht, wie im Abkommen gefordert, offengelegt hat. Stattdessen habe er versucht, sein Wissen über Atomwaffen zu sichern und zu erweitern.

Was kritisieren die USA an dem Abkommen, und steigt Trump aus?

Die Kritik von US-Präsident Trump zielt zum einen auf die Laufzeit des Nuklearabkommens, weil die Beschränkungen teilweise nur bis 2025 gelten, maximal jedoch 25 Jahre. Außerdem bemängelt er, dass das Raketenprogramm des Iran, an dem das Land weiter arbeitet, vom Abkommen nicht erfasst ist. Trump hat dem Iran nicht im engeren Sinne vorgeworfen, die Vereinbarungen gebrochen zu haben. Er sagt aber, der Iran verstoße mit dem Raketenprogramm und seiner aggressiven Außenpolitik gegen den "Geist" des Abkommens. Der US-Präsident sieht es so: Während das Abkommen den Bau der Bombe nur für den Moment verhindert, verschaffen die ausgesetzten Sanktionen dem Iran die Mittel, um proiranische Milizen im Irak, Syrien und dem Jemen aufzurüsten und so seine Stellung in der Region gewaltsam zu festigen.