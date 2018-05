Wegen Geldwäsche mit Milliardenbeträgen und Korruption hat die brasilianische Polizei 34 Verdächtige in Brasilien und Uruguay festgenommen. Ziel sei ein Netzwerk einflussreicher Politiker, Geschäftsmänner und Unternehmen gewesen, über das 1,7 Milliarden Dollar (1,4 Milliarden Euro) illegal auf Offshore-Konten in 52 Ländern transferiert worden sei, teilte die Staatsanwaltschaft in Rio de Janeiro mit. 53 Haftbefehle seien ausgestellt worden. Dies sei aber vermutlich erst die Spitze des Eisbergs.



Der mutmaßliche Hauptverantwortliche, der früher einer der wichtigsten Geldwechsler Brasiliens war, wurde in Paraguay gesucht. Laut Medienberichten pflegt er persönliche Beziehungen zum paraguayischen Staatschef Horacio Cartes. Letzterer hatte den Vater des Beschuldigten 2016 öffentlich als seinen "zweiten Vater" bezeichnet. Auf eine Journalistenfrage, in welcher Beziehung der Staatschef und der Beschuldigte stünden, antwortete Paraguays Außenminister Eladio Loizaga am Donnerstag knapp: "Freunde sind Freunde".

Auf die Spur des Geldwäsche-Rings sind die Ermittler dank der Aussagen zweier mutmaßlicher Komplizen des Ex-Gouverneurs von Rio de Janeiro, Sergio Cabral, gekommen, der wegen Korruption in mehreren Fällen zu einer Haftstrafe von mehr als 100 Jahren verurteilt wurde.

Brasilien wird seit Jahren immer wieder von Korruptionsskandalen erschüttert. So soll auch eine Verbindung zwischen dem jüngsten Skandal und der Schmiergeld-Affäre "Lava Jato" um den Baukonzern OAS und den staatlichen Ölriesen Petrobras bestehen, in den führende brasilianische Politiker und Unternehmer verwickelt sind. Auch Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva wird eine Verwicklung in den "Lava Jato"-Fall vorgeworfen; er wurde deshalb zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt, er weist die Anschuldigungen jedoch zurück.