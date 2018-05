Auf ihrer ersten China-Reise seit der Bildung der neuen Bundesregierung ist Bundeskanzlerin Angela Merkel in Peking vom chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang empfangen worden. Nach einem Frühstück der beiden Regierungschefs begann mit der Zeremonie vor der Großen Halle des Volkes der formelle Teil der politischen Gespräche in großer Runde. Dabei haben sich beide zu globalem Freihandel und internationaler Zusammenarbeit bekannt.

Im Anschluss an das Treffen forderte Merkel, die bei ihrer Reise von einer Reihe von Wirtschaftsvertretern begleitet wird, die gleichen Marktbedingungen für deutsche Unternehmen in China – wie sie auch für chinesische Unternehmen in Deutschland gelten. Zugleich machte die Kanzlerin deutlich, dass chinesische Investitionen in die deutsche Wirtschaft willkommen sind. Merkel betonte, sie wünsche sich Fortschritte bei den Verhandlungen über ein Investitionsschutzabkommen zwischen der EU und China. Dies könne eine Grundlage für ein späteres Freihandelsabkommen sein.



Zuletzt hatten deutsche Unternehmen eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen in China beklagt und sich vor allem über zu hohe Investitionshürden, einen erzwungenen Technologietransfer und mangelnden Schutz geistigen Eigentums beschwert. Merkel sagte dazu, man habe zwischen Berlin und Peking Gesprächsformate gefunden, in denen auch schwierige Themen offen angesprochen werden könnten.

Schwerpunkte der Kanzlerinnenreise sind ein besserer Marktzugang für deutsche Firmen und internationale Krisen wie etwa der US-Ausstieg aus dem Atomabkommen mit Iran, an dem sowohl die Bundesregierung als auch China festhalten wollen. An diesem Nachmittag wird Merkel mit Präsident Xi Jinping zusammentreffen. Am Freitag reist sie dann weiter in die Wirtschaftsmetropole Shenzhen.