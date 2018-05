Chinas erster selbst gebauter Flugzeugträger ist am Sonntag zu Seetests ausgelaufen. Der noch namenlose Träger läuft unter der Bezeichnung Typ 001A. Er stach am frühen Morgen von Dalian aus in See, wie das chinesische Staatsfernsehen CCTV berichtete.

Das 315 Meter lange Schiff soll nach dem Ende der Seetests voraussichtlich im Jahr 2020 in Dienst gestellt werden. Damit stünde China in einer Reihe mit den wenigen Militärmächten, die über Flugzeugträger heimischer Bauart verfügen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums hat es einen konventionellen Antrieb. Es kann bis zu 30 Flugzeuge und 16 Hubschrauber aufnehmen.

Die Typ 001A ist der zweite chinesische Flugzeugträger. Der erste, die Liaoning, wurde in Russland unter dem Namen Riga ursprünglich für die sowjetische Marine gebaut, jedoch nie beendet. Die nach Auflösung der Sowjetunion in der Ukraine liegende Werft verkaufte das fast fertige Schiff an einen Unternehmer in Macau. Er hatte angegeben, daraus ein Casinoschiff machen zu wollen. 2012 wurde der Träger dann von der chinesischen Marine offiziell in Dienst gestellt, die ihn fertig gebaut und modernisiert hatte.



US Navy besitzt elf Träger

Das Design des neuen chinesischen Flugzeugträgers basiert auf der Liaoning, wurde jedoch in einigen Punkten verändert, unter anderem, um mehr Flugzeuge tragen zu können.



Am 12. April hatte der chinesische Präsident Xi Jinping in einer Rede angekündigt, eine Marine aufzubauen, die zur Weltspitze gehören werde. Davon ist China noch weit entfernt, doch ist die chinesische Marine dank der beiden Träger regional eine erhebliche Macht und demonstriert diese immer wieder im Südchinesischen Meer.

Die derzeit meisten Flugzeugträger besitzen die USA. Die US Navy hat elf dieser Schiffe in Dienst gestellt, das modernste ist die Gerald R. Ford, das teuerste Schiff der Welt. Alle US-Träger sind mit einem atomaren Antrieb bestückt und können drei Mal so viele Flugzeuge tragen wie die chinesischen Schiffe. Sie haben außerdem Katapulte, um die Flugzeuge beim Start zu beschleunigen. Dank dieser können die Maschinen mit mehr Treibstoff und mit größerer Bombenlast starten als die chinesischen Maschinen, die über eine Schanze starten.



Ein weiterer Träger wird derzeit in China gebaut. Er soll 2020 oder 2021 fertig sein und dann auch ein Katapultsystem für die Flugzeugstarts besitzen.