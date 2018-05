Was wenn Donald Trump und Kim Jong Un sich doch nicht treffen? Wenn es nicht zum spektakulärsten Handschlag kommt, seit Richard Nixon 1972 in Peking Mao Zedong traf? Was dann?

Das Weiße Haus beteuert, die Planungen für den Gipfel am 12. Juni in Singapur gingen unverändert weiter. Aber die Botschaften aus Pjöngjang in den vergangenen Tagen waren eine Warnung: Seid euch nicht zu sicher! "Wenn die USA versuchen, uns in die Ecke zu treiben und unseren einseitigen nuklearen Verzicht zu erzwingen, dann sind wir an einem solchen Dialog nicht länger interessiert", sagte Vizeaußenminister Kim Kye Gwan, ein Veteran der Atomverhandlungen.

Drohungen gehören zum diplomatischen Geschäft. Die ungewöhnliche Schärfe der Äußerungen aus dem Norden und die gleichzeitige Absage eines Treffens mit dem Süden auf Ministerebene machen aber deutlich, dass es nicht allein um Verhandlungstaktik geht.

Bei aller Entspannungshoffnung, die seit Jahresbeginn in Korea aufgekommen ist, hat sich am Grundwiderspruch zwischen den Positionen Pjöngjangs und Washingtons nichts geändert. Atomwaffen waren für Nordkorea eine unverzichtbare Garantie für das Überleben des Regimes. Für die Vereinigten Staaten hingegen war die Bombe in den Händen Nordkoreas schlicht inakzeptabel. Hier einen Kompromiss zu finden, war den Regierungen Bill Clintons, George W. Bushs und Barack Obamas nicht gelungen.

Donald Trump aber geht es erklärtermaßen nicht um einen Kompromiss, sondern um einen Deal: Ihr gebt eure Waffen auf, im Gegenzug garantieren wir eure Sicherheit. Dann beginnen herrliche Zeiten, eure Wirtschaft blüht auf und ihr werdet reich!

Nur machte Trumps neuer Nationaler Sicherheitsberater John Bolton den Fehler, den Nordkoreanern zu erklären, wie er sich die "Denuklearisierung" ihres Landes konkret vorstellt. Die soll dem "libyschen Modell" folgen. Libyens Machthaber Muammer al-Gaddafi hatte im Jahr 2003 sein noch am Anfang stehendes Atomprogramm aufgegeben und die entsprechenden Anlagen in den USA verschrotten lassen. Seine Macht sicherte er sich damit nur für wenige Jahre. Nach dem Aufstand gegen den Diktator 2011 stellte sich Washington auf die Seite der Rebellen, die Gaddafi wie einen Hund jagten und ermordeten.

Libyen war deshalb ein verwegener historischer Vergleich. Wollte Bolton das Treffen in Singapur torpedieren? Donald Trump, in Sorge um den ersehnten Friedensnobelpreis, widersprach seinem Sicherheitsberater sofort. Libyen sei "ganz und gar nicht" das Vorbild. "Es gab keinen Deal, um Gaddafi zu behalten." Die Amerikaner hätten Libyen damals vielmehr "plattgemacht".