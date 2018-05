Inhalt Seite 1 — Die Europäer haben dem Iran nichts zu bieten Seite 2 — "TOTAL UNFAIR!" Auf einer Seite lesen

Das waren nun selbst für die trumpigen Zeiten, mit denen der Weltfrieden, das Klima und der Anstand als solcher sich seit einem Jahr arrangieren müssen, trostlose Tage. Die Aufkündigung des Iran-Nuklearabkommens durch den Präsidenten der Vereinigten Staaten hat gezeigt, dass der Rest der westlichen Welt in einem für die Weltgemeinschaft zentralen Konflikt politisch nahezu handlungsunfähig ist und dass es dafür einen Hauptgrund gibt: die Macht der amerikanischen Wirtschaft.

Die Führung des Iran hatte einen einzigen Anreiz, ihr Atomprogramm einzufrieren, nämlich die Aussicht auf Investitionen im Land und auf internationalen Handel. Doch die US-Regierung lässt keinen Zweifel daran, dass sie all jene ausländischen Unternehmen bestrafen wird, die ihre neu aufgelegten Sanktionen gegen Investitionen und Handel verletzen. Die Macht dazu hat sie tatsächlich. Sobald ausländische Unternehmen den Dollar nutzen oder auf dem US-Markt Geschäfte machen, kann sie ihnen das verbieten oder sie zur Kasse bitten.

Für europäische Unternehmen ist die Abwägung zwischen dem größten Markt der Welt und der Hoffnung auf ein paar Geschäfte mit dem Mullah-Regime eine klare Sache. Wenn sie sich schon zwischen einem theokratischen Regime und einer Regierung mit unberechenbarem Charakter entscheiden müssen, dann gehen sie zumindest dorthin, wo sich mehr Geld verdienen lässt. Der französische Energie-Konzern Total kündigte am Mittwoch bereits an, ohne explizite Erlaubnis der USA nicht wie geplant mehrere Milliarden Euro in die Erschließung iranischer Gasfelder zu investieren. Auch Siemens wird für das Iran-Geschäft ebensowenig den Zugang nach Amerika riskieren wie dort investierten europäischen Mittelständler.

Unter Trump wird es nicht mehr besser

Auf diese Weise nimmt Trump Europas Politikern alles, das sie dem Iran anbieten können. Wenn nämlich europäische Wirtschaftsminister ohne europäische Unternehmer mit Plänen für Fabriken und Maschinen nach Teheran kommen, dann ist der Atom-Deal für die Führung dort nicht mehr attraktiv.

Nun sind amerikanische Sekundär-Sanktionen nichts Neues. Milliardenstrafen für europäische Banken, die US-Embargos unterlaufen hatten, gab es schon vor Donald Trump. Neu ist, dass sich die Macht des Dollars seit Trumps Präsidentschaft mit der Macht mangelnder Impulskontrolle und schamloser Kurzfristigkeit an der Staatsspitze verbindet.



Das ist an sich schon kein fröhlicher Zustand. Die trostlose Wahrheit ist, dass es auf absehbare Zeit nicht besser werden wird.

Das liegt zum einen an mindestens zweieinhalb Jahren, für die Donald Trump weiterhin Präsident sein wird, wobei nicht auszuschließen ist, dass es sogar sechseinhalb werden. Der US-Präsident hat große Macht, wenn es um Sanktionen und Handel geht, und weil nicht zu erwarten ist, dass Trump sich noch zu einem Langfristdenker (oder überhaupt zu einem Denker) entwickelt, werden ihn die Folgen der Isolation seines Landes nicht scheren, solange sie sich in kurzfristigen Gewinnen niederschlagen. Die wird er als eingelöste Wahlkampfversprechen verkaufen, auch wenn Menschen, die deshalb Vertrauen in ihn setzen, auf diese Weise in einem Land voll Hass und im schlimmsten Fall einer Welt mit mehr Krieg leben.