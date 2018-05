Führende US-Demokraten sehen keinen Beweis für eine mögliche Verwicklung der Bundespolizei FBI in den Wahlkampf von Donald Trump zur Präsidentschaftswahl 2016. Es sei in zwei Anhörungen im Kongress kein Beleg gefunden worden, um die Anschuldigung zu stützen, dass das FBI oder ein anderer Geheimdienst einen Spion in Trumps Team eingeschleust habe, teilte der ranghöchste Demokrat im Senat, Chuck Schumer, mit. Die Chefin der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, und der führende Demokrat im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses, Adam Schiff, schlossen sich Schumer an.



Schiff hatte am Donnerstag vertrauliche Informationen aus dem Justizministerium erhalten. Es gebe auch keine Hinweise darauf, dass Verfahren und Protokolle nicht eingehalten worden seien, sagte er danach.

Das US-Justizministerium prüft derzeit auf Verlangen Trumps, ob sein Wahlkampf 2016 unter der Regierung seines Amtsvorgängers Barack Obama vom Justizministerium oder dem FBI unterwandert oder beobachtet wurde.

Trump hat in mehreren Twitter-Botschaften die Ansicht vertreten, dass eine FBI-Quelle in seinem Team platziert worden sei. Der Republikaner stört sich seit Langem daran, dass der Sonderermittler Robert Mueller zu klären versucht, ob die Wahl 2016 durch Russland beeinflusst wurde. Mueller untersucht auch, ob Trumps Team mit Vertretern der russischen Regierung zusammenarbeitete. Russland und Trump haben dies stets abgestritten.