Ein Angreifer hat in Paris einen Menschen mit einem Messer getötet und vier weitere verletzt. Zwei der Opfer erlitten am Samstagabend schwere Verletzungen, wie die Polizeipräfektur auf Twitter mitteilte, zwei weitere wurden leicht verletzt. Die Polizei tötete den Angreifer.



Die Pariser Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung wegen Terrorverdachts, Mordes und versuchten Mordes an Amtsträgern ein. Die Terrorgruppe "Islamischer Staat" reklamierte den Angriff für sich, wie die auf Auswertung dschihadistischer Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group meldete. Zur Identität des Täters machten die Behörden zunächst keine Angaben.



Staatspräsident Emmanuel Macron lobte den Mut der Polizisten. Diese hätten "den Terroristen" ausgeschaltet, teilte Macron auf Twitter mit. Frankreich habe erneut den "Preis des Blutes" bezahlt, werde aber vor den "Feinden der Freiheit" keinen Zoll zurückweichen.

"Unsere Stadt wurde tief verletzt"

Innenminister Gérard Collomb erklärte: "Meine ersten Gedanken gehen an die Opfer dieser abscheulichen Tat." Er würdigte die Reaktionsfähigkeit der Polizei, die den Angreifer "neutralisiert" habe. Die Polizeipräfektur erklärte, der Angreifer sei tot. Der Angriff ereignete sich in der Nähe der Garnier-Oper, nördlich des Louvre-Museums. In dem Viertel gibt es zahlreiche Bars und Restaurants, samstagabends ist dort üblicherweise viel los.

Eine Frau sagte dem Sender BFMTV, dass sie mit Freundinnen im Außenbereich eines Gastronomiebetriebs saß, als sie Schüsse gehört habe. "Dann gab es einen Tumult. Die Kellner sagten, dass wir uns in Sicherheit bringen sollten." Ein weiterer Zeuge erzählte dem Sender, als die Polizei kam, sei der Mann mit dem Messer auf die Polizisten zugerannt.



Auch der Polizeigewerkschafter Loïc Travers sagte BFMTV, der Angreifer habe sich gegen die Beamten gewandt. Seiner Darstellung nach versuchten die Polizisten zunächst, den Täter mit einem Elektroschockgerät zu stoppen, dann hätten sie scharf geschossen. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo schrieb auf Twitter: "Unsere Stadt wurde heute Abend tief verletzt."