Ein Jahr nach seinem Highschoolabschluss in den USA hat der transsexuelle Gavin Grimm nachträglich sein Recht auf eine freie Toilettenwahl gerichtlich durchgesetzt. Eine Bundesrichterin in Virginia urteilte, dass die Schule die Rechte ihres ehemaligen Schülers verletzt habe. Der heute 19-jährige Student hatte seine ehemalige Schule verklagt, weil sie ihm untersagt hatte, die Jungen-Toilette zu benutzen, da ihn seine Geburtsurkunde als Mädchen ausweise.



Grimm wurde von der Bürgerrechtsorganisation ACLU vertreten. "Ich fühle mich unglaublich erleichtert", zitierte ihn ACLU nach der Entscheidung. Nach vierjährigem Kampf habe er endlich eine Gerichtsentscheidung, die klarstelle, dass seine Schule gegen das Gesetz verstoßen habe. "Ich war fest entschlossen nicht aufzugeben, weil ich nicht wollte, dass andere Schüler dieselbe Erfahrung wie ich durchmachen müssen." Grimms Anwalt kündigte an, sein Mandant werde nun Schadensersatz von seiner Schule verlangen.



Wie die New York Times schreibt, hat die Schule bislang lediglich mitgeteilt, dass sie die Entscheidung zur Kenntnis nehme. Ob sie sie anfechten werde, sei derzeit unklar.



Nach Angaben der Zeitung hatte Grimms Familie der Schule 2014 mitgeteilt, der Zehntklässler sei transgender. Die Schule habe ihm zunächst die Nutzung der Jungen-Toilette erlaubt. Doch nach Protesten einiger Eltern und Mitschüler habe die Schule ein Verbot ausgesprochen.



Grimm ist inzwischen einer der prominentesten Transgender-Aktivisten in den USA. Sie wollen die Grundsatzfrage klären, welche Regelungen für WC- und Badbenutzung von Transgender-Personen in öffentlichen Räumen gelten. Zuletzt hatten mehrere Gerichte bei ähnlichen Klagen unterschiedliche Urteile gefällt. In mehreren Bundesstaaten existieren Gesetze, die eine Benutzung öffentlicher Toiletten für Betroffene einschränken.