In den Palästinensergebieten und Ostjerusalem sind aufgrund eines Generalstreiks alle Geschäfte geschlossen geblieben. Nach den Konfrontationen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten an der Grenze zu Gaza am Montag blieben auch Schulen, Universitäten und Regierungseinrichtungen sowie arabische Einrichtungen in Israel zu. Im Gazastreifen wurden drei Tage Trauer angeordnet.



Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden in Gaza 60 Palästinenser bei den gewalttätigen Auseinandersetzungen getötet. Die Flaggen am Amtssitz von Präsident Mahmud Abbas in Ramallah wehten auf Halbmast. Politiker im Westjordanland riefen die Menschen auf, an den israelischen Armeekontrollpunkten zu protestieren. Dabei könnte es zu erneuten Konfrontationen mit israelischen Soldaten kommen.



Der UN-Sicherheitsrat will noch an diesem Dienstag über die Lage beraten. Die USA lehnten es im UN-Sicherheitsrat ab, die Gewalt an der Grenze zwischen Israel und Gaza unabhängig untersuchen zu lassen. Deutschland und Großbritannien hingegen unterstützen einen entsprechenden Vorschlag.

Israel öffnete den am Wochenende schwer beschädigten Warenübergang Kerem Schalom wieder, wie die zuständige Behörde mitteilte. Palästinenser hatten nach Angaben der Armee den Warenübergang erneut in Brand gesetzt. Der einzige Übergang, über den der Gazastreifen mit humanitären Hilfsgütern und Warenlieferungen versorgt wird, war deswegen mehrere Tage nicht nutzbar.

Die israelische Luftwaffe griff am Montag außerdem elf Ziele der radikalislamischen Hamas im nördlichen Gazastreifen an. Zusätzlich beschossen Panzer zwei Hamas-Stützpunkte im Norden und Süden des Küstengebietes, wie die Armee mitteilte.

Netanjahu verteidigt "entschlossenen Einsatz"

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, der "entschlossene Einsatz" der Sicherheitskräfte habe das Eindringen von Palästinensern über die Grenze verhindert.

Ein Auslöser für die Proteste im Gazastreifen war die Eröffnung der US-Botschaft am Montag in Jerusalem, dem 70. Jahrestag der israelischen Staatsgründung. An dem Tag, auch Nakba-Tag genannt, erinnern die Palästinenser traditionell an die Flucht und Vertreibung Hunderttausender. Dabei kommt es immer wieder zu Unruhen. Die Menschen protestieren zudem gegen eine mehr als zehnjährige Blockade des Küstenstreifens durch Israel und Ägypten.



US-Präsident Donald Trump hatte vor rund sechs Monaten Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt. Dabei hatte er auch die Verlegung der Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem angekündigt. Die Entscheidung hatte international Kritik ausgelöst.



Israel - US-Botschaft in Jerusalem eröffnet In Jerusalem wurde die umstrittene US-Botschaft feierlich eröffnet. In einer Videobotschaft sprach US-Präsident Donald Trump von einem »längst überfälligen Schritt«, Vertreter westeuropäischer Staaten blieben dem Akt demonstrativ fern. © Foto: Ronen Zvulun/Reuters

Auch Guatemala verlegt seine Botschaft nach Jerusalem. Die Regierung teilte mit, dass Präsident Jimmy Morales am Mittwoch nach Israel reisen werde. Auch Paraguay will seine Botschaft kommende Woche verlegen, in Honduras gibt es ebenfalls Bestrebungen.



Seit Ende März sind bei gewaltsamen Konfrontationen von Palästinensern und israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze insgesamt 115 Palästinenser getötet und Tausende verletzt worden. Beim Marsch der Rückkehr haben Zehntausende ein Recht auf Rückkehr in das heutige israelische Staatsgebiet gefordert. Israel lehnt das ab.