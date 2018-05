Die tödlichen Schüsse auf palästinensische Demonstranten an der Grenze zum Gazastreifen waren nach Ansicht des Obersten Gerichts in Israel rechtmäßig. Wie ein vom Justizministerium veröffentlichtes Urteil zeigt, wiesen die drei Richter einstimmig einen Antrag von sechs Menschenrechtsorganisationen ab, den Einsatz scharfer Munition durch das Militär einzuschränken.

Die Proteste zehntausender Palästinenser am 14. Mai zum Jahrestag der Gründung Israels hatten sich auch gegen die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem gerichtet. Die israelische Armee ging mit Gewalt gegen jeden vor, der sich dem Grenzzaun näherte. Nach Angaben der Palästinenser wurde mindestens 62 Demonstranten getötet und mehr als 2.400 verletzt. Seit dem Gazakrieg im Jahr 2014 wurden im Nahostkonflikt nicht mehr so viele Menschen an einem Tag getötet.

Das Gericht bestätigte mit seinem Urteil die Sicht der israelischen Regierung, der zufolge die Proteste nicht als friedliche Demonstrationen einzustufen sind, sondern als Teil des "bewaffneten Konflikts" zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden radikalislamischen Hamas. Israel hatte sich auf sein Recht auf Selbstverteidigung und die Abwehr illegaler Grenzübertritte berufen. Die israelische Armee warf der Hamas vor, die Proteste für Anschläge auf Israel nutzen zu wollen, und wies die Schuld an der Gewalt daher allein der Palästinenserorganisation zu.



International war das Vorgehen der Bewaffneten auf scharfe Kritik gestoßen. Die UN, die EU und Länder wie Deutschland, Großbritannien und die Schweiz forderten eine unabhängige Untersuchung des Einsatzes. Israel und die USA wiesen die Forderung zurück.

Fünf israelische Nichtregierungsorganisationen und das palästinensische Al-Mesan-Zentrum für Menschenrechte wandten sich daraufhin an den Obersten Gerichtshof in Israel. Sie verwiesen auf das Völkerrecht, das tödliche Schüsse auf unbewaffnete Demonstranten untersage.

Die israelische Armee hat seit Beginn der Proteste am 30. März bei Einsätzen an der Grenze zum Gazastreifen insgesamt 121 Palästinenser getötet. Im selben Zeitraum soll ein israelischer Soldat verletzt worden sein.