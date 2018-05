Die israelische Marine hat nach palästinensischen Angaben ein Fischerboot abgefangen, mit dem Aktivisten die Seeblockade vor der Küste des Gazastreifens durchbrechen wollten. Vier israelische Boote hätten die Al-Hurija knapp 17 Kilometer vor der Küste gestoppt, hieß es von der Palästinensischen Kommission gegen die israelische Blockade. Von der israelischen Armee gab es bislang keine Stellungnahme.

Israelische Soldaten hätten das Boot eingekreist, sagte einer der Organisatoren der Protestaktion, Salah Abdul Atti. Der Kontakt zu dem Boot sei verloren gegangen. 17 Palästinenser waren an Bord der Al-Hurija, als das Schiff aus dem Hafen von Gaza ausgelaufen war. Darunter waren nach Angaben der Organisatoren zwei Menschen, die bei den Konfrontationen mit israelischen Soldaten an der Grenze zu Israel in den vergangenen Wochen verletzt worden waren. Die Al-Hurija wurde von mehreren kleinen Fischerbooten begleitet.

Israel hat seit mehr als zehn Jahren eine Blockade über das Küstengebiet verhängt. Sie wird derzeit von Ägypten mitgetragen. Israel begründet die Blockade mit Sicherheitsinteressen. Im April weitete Israel die Fischereizone von sechs auf neun Meilen (knapp 17 Kilometer) aus.

Nicht nur im Mittelmeer, auch auf dem Land – an der Grenze des Gazastreifens zu Israel – kam es erneut zu Angriffen. Militante Palästinenser feuerten nach israelischen Angaben wieder Geschosse auf Israel, nachdem am Morgen bereits mindestens 28 Mörsergranaten aus dem Gazastreifen abgefeuert worden waren. Daraufhin hatte Israels Armee Ziele der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen attackiert.



Sprecher spricht von schlimmster Eskalation seit 2014

Ein israelischer Militärsprecher sagte, die jüngste Eskalation der Gewalt sei die schwerste seit dem Gaza-Krieg vor vier Jahren. Es sei "eindeutig die größte Anzahl von Geschossen", die seit Sommer 2014 aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert wurden. Zugleich habe die israelische Armee den größten Gegenschlag in Gaza seit 2014 ausgeführt, sagte der Sprecher

Es seien mehr als 30 militärische Ziele angegriffen worden, darunter ein neuer Angriffstunnel im Bereich des Warenübergangs Kerem Schalom an der Grenze zu Ägypten. Der Tunnel sei in U-Form verlaufen und habe vom Gazastreifen auf ägyptisches Gebiet und von dort nach Israel geführt. Es sei der zehnte Tunnel dieser Art, der seit Oktober zerstört worden sei. Der Gang sei zu Angriffszwecken und für Schmuggel bestimmt gewesen.

Die Lage im Grenzgebiet von Gaza und Israel ist seit Wochen angespannt. Seit Ende März versammeln sich dort Palästinenser, um gegen die Blockade des Gazastreifens zu demonstrieren, die von Israel und Ägypten nach der Machtübernahme der Hamas 2007 verhängt wurde. Bei den Protesten und den damit verbundenen Unruhen wurden seit Ende März mehr als 100 Palästinenser getötet und Tausende verletzt – mindestens 58 von ihnen starben allein am 14. Mai, als anlässlich der Einweihung der US-Botschaft in Jerusalem die Lage an der Grenze eskalierte.