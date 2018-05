Nordkorea hat die für Mittwoch angesetzten hochrangigen Gespräche mit Südkorea abgesagt. Das meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Zudem droht die nordkoreanische Regierung laut Yonhap mit der Absage des Gipfeltreffens zwischen Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump, das am 12. Juni in Singapur stattfinden soll.



Grund dafür sei demnach ein geplantes Militärmanöver Südkoreas mit den USA. Laut KCNA simuliert die südkoreanische und die US-Luftwaffe mit den alljährlichen sogenannten Max Thunder-Übungen einen Einmarsch in den Norden. Das sei eine Provokation angesichts der verbesserten innerkoreanischen Beziehungen. Daher gebe es keine andere Wahl, als das Treffen abzusagen, heißt es in dem Bericht.

Die USA sehen dagegen keinen Grund für eine Verschiebung oder Absage des Treffens. "Wir machen weiter und treiben die Planungen für das Treffen von Präsident Trump und Kim Jong Un voran", sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums. Die Militärübungen stellten keinesfalls eine Provokation dar. Das seien Dinge, die die USA auf der ganzen Welt machten, sagte sie.



Bei dem Treffen in Panmunjom in der entmilitarisierten Zone sollten ranghohe Vertreter von Südkorea und Nordkorea über weitere Schritte hin zu einem Friedensvertrag beraten. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un und Südkoreas Präsident Moon Jae In hatten Ende April bei einem Gipfeltreffen angekündigt, den seit sieben Jahrzehnten währenden Kriegszustand noch in diesem Jahr beenden zu wollen.