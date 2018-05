Italien - Giuseppe Conte soll Regierungschef werden Italien soll nach dem Willen der rechtspopulistischen Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung von einem Politik-Neuling regiert werden. Staatspräsident Sergio Mattarella zögert noch mit seiner Entscheidung, Conte zu ernennen. © Foto: Silvia Lore/NurPhoto/Getty Images

Eigentlich kannten die Italiener bisher nur einen Conte – den weltberühmten Sänger Paolo. Jetzt aber werden sie sich mit Giuseppe Conte vertraut machen müssen, denn der soll Italiens neuer Ministerpräsident werden. Politisch wäre es ein Blitzstart von Null auf Hundert: Der abseits von Akademikerkreisen völlig unbekannte Juraprofessor aus Florenz hatte nie ein Wahlamt inne, sei es auch nur in einem Bezirksrat. Er hat nie eine Behörde geleitet, und sei es bloß ein städtischer Verkehrsbetrieb. Entsprechend wenig ist bekannt über den 54-Jährigen, der sich stets ausgesucht elegant kleidet, durch gute Manieren und einen immer sachlichen Tom auffällt. Conte ist bekennender Katholik, und er ließ wissen, früher habe er immer "links gewählt".



Ministerpräsident kann Conte jetzt bloß werden, weil sich die beiden zukünftigen Koalitionspartner – die Fünf-Sterne-Bewegung unter Luigi Di Maio und die Lega unter Matteo Salvini – auf keinen anderen Kandidaten einigen konnten. Di Maio hätte es gern selbst gemacht, die Fünf Sterne sind schließlich mit 32,7 Prozent der Stimmen der größere Partner. Doch auch Salvini wollte das Amt. "Di Maio Presidente" und "Salvini Premier" hatte es auf den Wahlplakaten geheißen, die wechselseitigen Vetos blockierten den Aufstieg des einen wie des anderen.



Also musste ein Dritter her. Die Lösung Conte ist allerdings einigermaßen widersprüchlich. Denn da wird ein Technokrat an die Spitze gestellt, allerdings nicht um ein Technokratenkabinett anzuführen, wie etwa Mario Monti von 2011 bis 2013. Die künftige Regierung, wenn es denn so kommt, ist eine klassische Parteienregierung. Das zeigt sich schon daran, dass Salvini (wohl als Innenminister) genauso wie Di Maio (der sich ein Superressort aus Arbeit und Wirtschaft zusammenschneiden will) dem Kabinett als Vizepremiers angehören sollen.



Kämpfer gegen die Bürokratie

Conte war weder bei der Aushandlung des Regierungsprogramms dabei, das er demnächst umsetzen soll, noch bei den Diskussionen um die Kabinettsliste. Ein Techniker, womöglich bloß formal an der Spitze eines politischen Kabinetts; ein Mann, der das Establishment verkörpert, als Gesicht einer Anti-Establishment-Regierung – diese Widersprüche versucht Di Maio zwar wegzureden. Er behauptet, Conte werde "ein politischer Premier an der Spitze einer politischen Regierung" sein. Schließlich habe der Jurist schon dem Schattenkabinett angehört, das die Fünf Sterne kurz vor der Wahl aufgestellt hatten: Er sollte eigentlich Minister für öffentliche Verwaltung werden. Deshalb, sagt Di Maio, dürfe sich Conte als "von elf Millionen Italienern gewählt" betrachten – auch wenn er auf keinem Wahlzettel fürs Parlament stand und deshalb weder Abgeordnetenhaus noch Senat angehört.



Zwar versucht Di Maio zugleich auch, Conte als Mann des Volkes zu verkaufen, schließlich stamme der "aus der Peripherie Italiens" (aus dem süditalienischen Apulien) und habe seinen Aufstieg als Selfmademan geschafft. Doch der Widerspruch bleibt, und er stellt Conte vom ersten Tag an vor ein Dilemma. Entweder er akzeptiert seine Rolle als reiner Vollstrecker der Entscheidungen anderer, der sich Fünf Sternen und Lega, also von Di Maio und Salvini sagen lässt, wohin es gehen soll. Oder aber er reklamiert die Rechte des Ministerpräsidenten für sich, der laut Verfassung die Richtung der Regierung vorgibt und die Arbeit der Minister koordiniert. Dann droht schnell ein Konflikt mit den beiden Parteien, die in der Koalition ihre Macht ausspielen wollen, während Conte über keinerlei eigene Hausmacht verfügt.



Eines allerdings mag Conte in Zukunft helfen: Er gilt als Experte in juristischen Streitschlichtungs- und Mediationsverfahren. Und er hat zumindest ein Herzensanliegen, das ihn mit den Parteien eint, die ihn so weit gebracht haben: Conte ist ein glühender Verfechter des Bürokratieabbaus, sieht in der überbordenden staatlichen Bürokratie Italiens eines der zentralen Hemmnisse für einen neuen Aufschwung. Ob das reichen wird, um einer Regierung Conte ein Mindestmaß an Stabilität zu verleihen, ist jedoch kaum vorherzusehen.

Zumindest zweimal Establishment pur

Bei der Besetzung von Schlüsselpositionen im Kabinett suchen die beiden Partner ihren Weg zwischen dem Aufbruchversprechen als Anti-System-Parteien und dem Zwang, in eben diesem verhassten System agieren zu müssen. Je näher die neue Regierung rückt, desto nervöser reagieren europäische Partner ebenso wie die Finanzmärkte. So warnte Manfred Weber, Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Italien spiele "mit dem Feuer", und Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire sieht die Stabilität der gesamten Eurozone bedroht, wenn Italien nicht seine Verpflichtungen einhalte. Binnen einer Woche legte der Zinsabstand zwischen Italien und Deutschland von gut 1,3 Prozent auf über 1,8 Prozent zu.

In dieser Lage geht ein klares Signal davon aus, dass der Außenminister wohl Giampiero Massolo heißen soll. Der heutige Präsident des Werften-Großkonzerns Fincantieri ist Karrierediplomat und hatte im Außenministerium die höchste Beamtenposition erreicht, dann koordinierte er einige Jahre lang die italienischen Geheimdienste. Er ist Establishment pur, genauso wie der als Europaminister genannte Enzo Moavero Milanesi. Der überzeugte Europäer bekleidete dasselbe Amt schon in den Regierungen unter Mario Monti und Enrico Letta in den Jahren 2011 bis 2014. Auch diese beiden haben wohl die Aufgabe, die europäischen Ängste gegenüber der kommenden Anti-Establishment-Regierung abzumildern. Ob diese Übung gelingt, hängt von den Gleichgewichten in der neuen Regierung ab. Denn als bloße Feigenblätter werden sich wohl weder Conte noch Massolo und Moavero Milanesi hergeben. Zunächst aber hat Sergio Mattarella das Wort, sowohl zur Nominierung des Ministerpräsidenten als dann auch zur Absegnung der Kabinettsliste.