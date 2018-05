Im Streit um eine mögliche Zollunion mit der EU nach dem Brexit sieht sich Premierministerin Theresa May mit Widerstand aus den eigenen Reihen konfrontiert. Etwa 60 europaskeptische Abgeordnete der Konservativen Partei schickten May einen 30-seitigen Bericht, aus dem mehrere britische Medien zitieren. Darin werfen sie der Regierungschefin vor, eine Position zu vertreten, durch die Großbritannien nach dem Brexit effektiv in der EU-Zollunion und dem Europäischen Binnenmarkt bliebe. Das würde bedeuten, dass Großbritannien keine neuen Handelsabkommen mit anderen Ländern schließen könne, kritisieren die Brexit-Hardliner.



Einem Bericht des Telegraph zufolge schreibt die Abgeordnetengruppe mit dem Namen European Research Group (ERG), es würde zu einem Zusammenbruch der Regierung führen, wenn sie sich auf eine Zoll-Partnerschaft mit der EU einlassen sollte. May regiert seit der Wahl im vergangenen Juni nur noch mit einer kleinen Mehrheit im Parlament und ist daher auf den Rückhalt möglichst vieler Politikerinnen und Politiker ihrer Partei angewiesen.

Die britische Regierung will nach dem Brexit aus der Zollunion und dem EU-Binnenmarkt ausscheiden, die Grenzkontrollen aber so gering wie möglich halten. Die genaue Umsetzung dieses Plans ist umstritten – und muss nach einer möglichen Einigung innerhalb der britischen Konservativen auch noch mit der EU verhandelt werden.



In den kommenden Wochen und Monaten müssen die Änderungsanträge des Austrittsgesetzes, das Withdrawal Bill, im britischen Unterhaus debattiert und bestätigt werden. Dort gibt es aber mittlerweile eine Mehrheit, die für einen Verbleib in der EU-Zollunion nach dem Brexit ist. Zuletzt bekannten sich immer mehr Konservative zu dieser Position. May steht also nicht nur durch die Brexit-Hardliner der ERG unter Druck, sondern auch durch die Pragmatikerinnen und Pragmatiker in ihrer Partei.

Eine Zoll-Partnerschaft könnte Grenzkontrollen vermeiden

Die Regierung hat sich noch nicht auf einen konkreten Vorschlag zum Verhältnis zur EU-Zollunion festgelegt. An diesem Mittwoch wollte May die mit dem Brexit befassten Minister treffen, um darüber zu sprechen. Allerdings kursieren bereits mehrere mögliche Positionen, über die die Regierung beraten soll. Eine davon ist die Einrichtung einer Zoll-Partnerschaft mit der EU. Gegen diesen Vorschlag argumentiert die ERG.



Durch eine solche Partnerschaft könnten Grenzkontrollen zwischen Großbritannien und der EU nach dem Brexit vermieden werden. Britische Beamte sollen demnach Zollgebühren für die EU einsammeln, wenn Waren in Großbritannien ankommen, die für die EU bestimmt sind. Nur für Waren, die für Großbritannien bestimmt sind, würden eigene Zölle gelten. Die Brexit-Hardliner lehnen diesen Vorschlag ab und fordern stattdessen technische Lösungen für Zollkontrollen zwischen Großbritannien und der EU. Die EU lehnt bislang beide Vorschläge ab.



Der Wortführer der ERG, Jacob Rees-Mogg, wies den Vorwurf zurück, dass er gegenüber May Drohungen anwende. Er sagte aber gleichzeitig, dass der Vorschlag, über den May mit ihrem Brexit-Kabinett am Mittwoch beraten wollte, inakzeptabel sei.