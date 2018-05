Das schottische Regionalparlament hat mehrheitlich gegen den umstrittenen Entwurf der Zentralregierung in London für das Brexit-Gesetz gestimmt. 93 Abgeordnete votierten mit Nein gegen den Gesetzentwurf, 30 dafür.



Die Regionalregierung in Edinburgh hatte zuvor an die Abgeordneten appelliert, dem Gesetzentwurf die Zustimmung zu verweigern, mit dem der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union geregelt werden soll. Außerdem werden mit dem Gesetz EU-Regeln in britisches Recht übertragen.

Die Regierungen in London und Edinburgh streiten vor allem darüber, wer nach dem EU-Austritt derzeit in Brüssel liegende Entscheidungskompetenzen erhält, unter anderem in der Landwirtschaft und Fischerei. Die schottische Regierung möchte in diesen Bereichen selbst die Kontrolle übernehmen, London will hingegen einheitliche Regelungen im gesamten britischen Wirtschaftsraum. Schottische Regierungsvertreter werfen Ministerpräsidentin Theresa May vor, sich die Macht sichern zu wollen.

Das Nein der Schotten verpflichtet May zwar nicht, ihren Austrittsplan zu ändern. Experten warnen jedoch davor, dass die direkte Konfrontation zwischen den beiden Regierungen die schottischen Unabhängigkeitsbestrebungen befördern könnte.

2014 hatten die meisten Schotten in einer Volksabstimmung gegen die Loslösung von Großbritannien gestimmt. Allerdings wurde beim Brexit-Referendum im Juni 2016 erneut die große Kluft zwischen Schotten und Engländern deutlich: Damals hatten die schottischen Bürger mehrheitlich gegen den EU-Austritt Großbritanniens gestimmt.