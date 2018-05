Die USA und China haben eine Einigung im Handelsstreit erzielt. In einer gemeinsamen Erklärung teilten die Länder mit, sie hätten einen Konsens über Maßnahmen gefunden, die das US-Handelsdefizit mit China verringern sollen. China werde den Import von Waren und Dienstleistungen aus den USA deutlich erhöhen, hieß es in der vom Weißen Haus veröffentlichten Mitteilung. Dieser Schritt werde das Wachstum und die Beschäftigung in den USA fördern. Details der Übereinkunft sollen in weiteren Gesprächen in Peking ausgearbeitet werden.

Trump wirft China vor, von offenen Märkten im Westen zu profitieren - den eigenen Markt aber abzuschotten und geistiges Eigentum zu stehlen. Zuletzt hatten sich die weltweit größten Volkswirtschaften wechselseitig Strafzölle in Milliardenhöhe auf etliche Produkte angedroht. Mit der gemeinsamen Erklärung bewegen beide Seiten sich nun einen Schritt aufeinander zu.



Hochrangige Delegationen der USA und China hatten sich am 17. und 18. Mai in Washington getroffen. Von amerikanischer Seite verhandelten unter anderem Finanzminister Steven Mnuchin, Handelsminister Wilbur Ross und der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer. An der Spitze des chinesischen Teams stand Vizepremier Liu He, der von Präsident Xi Jinping gesandt worden war.

China war 2017 mit einem Volumen von 636 Milliarden Dollar der wichtigste Handelspartner der USA. Allerdings importierten die USA weit mehr Produkte aus China, als sie dorthin ausführten: Das Defizit betrug im vergangenen Jahr rund 375 Milliarden Dollar. Trump prangerte dieses Ungleichgewicht immer wieder an.



Am Donnerstag hatte Trump erneut auch die EU-Handelspolitik kritisiert - insbesondere deutsche Autohersteller . "Für uns ist es sehr schwierig, Autos in der Europäischen Union zu verkaufen", sagte er. Umgekehrt gebe es sehr viele Verkäufe deutscher Fahrzeuge, etwa von Daimler und BMW, in die USA. Die EU habe die USA in der Handelspolitik "furchtbar" behandelt, sagte Trump.