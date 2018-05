Vielleicht hat auch die Eskalation im Nahen Osten dieses Treffen im europäischen Norden entspannt. Keine zwei Tage, nachdem die Amerikaner das Atomabkommen mit dem Iran gebrochen hatten, trafen sich in Moskau die Außenminister Heiko Maas und Sergej Lawrow. Nach dem Streit um Giftgas in Syrien und Salisbury bis hin zur gegenseitigen Ausweisung von Diplomaten hätte man mit einem schwierigen Besuch von Heiko Maas in Russland rechnen können. Auch die Aufregung in der SPD über ihren angeblich "zu russlandkritischen" Außenminister ließ manche ein konfrontatives Treffen erwarten. Das war es aber bei weitem nicht.



Als sich Maas und Lawrow in der Spiridonowka-Straße, dem Gästehaus des russischen Außenministeriums, gegenüber saßen, da ging es höflich zu. Sehr sachlich. Ohne Girlanden. Heiko Maas nannte Lawrow den "Kollegen", Lawrow sprach ebenso über Maas. Zu Beginn schaute man sich nicht in die Augen, dann fanden sich die Pupillen. Das war alles nicht so warm wie früher bei Frank-Walter Steinmeier, der Lawrow vertraut "Sergej" nannte. Aber auch nicht so heftig wie bei Sigmar Gabriel, der sich im März 2016 einen offenen Schlagabtausch mit Lawrow lieferte. Hier also nun "Kollegen" im Gespräch.

Beim Atomabkommen waren sich beide sehr einig. Das Abkommen müsse erhalten bleiben. Es ginge vor allem darum, den Iran zu überzeugen, dass er sich weiter an die Übereinkunft von 2015 halte. Lawrows Vize war optimistisch von einem Treffen mit seinem iranischen Kollegen zurückgekommen: Der Deal werde halten, lautete die Botschaft. Lawrow betonte im Gespräch mit Maas, dass die UN-Sanktionen weiter aufgehoben blieben, das vertragsbrüchige Amerika habe nur eigene Sanktionen in Aussicht gestellt. Das Problem, das wissen beide Außenminister, sind die US-Sekundärsanktionen, die europäische Firmen davon abhalten dürften, weiter mit dem Iran Handel zu treiben, geschweige denn zu investieren. Maas und Lawrow fanden die iranischen Raketenangriffe auf israelische Grenzposten nahe Syrien beide "sehr beunruhigend" und riefen zur Zurückhaltung auf. Maas schob noch hinterher, dass Israel das Recht auf Selbstverteidigung habe. Bei Nahost waren sich die Kollegen auffällig einig.

Nach den gleichen Regeln spielen

Natürlich wurden sie in der anschließenden Pressekonferenz gefragt, wie denn das mit der "Gegnerschaft" oder "Feindseligkeit" sei, die Heiko Maas Russland vor einigen Wochen attestiert hatte. Das hatte in der SPD zu Knatsch über ihren Minister geführt. Lawrow parierte cool, er habe keine Feindseligkeit oder Ähnliches verspürt. Das Wort sei gar nicht gefallen. Der russischen Reporterin, die danach fragte, sagte er mit ironischem Lächeln: "Das ist jetzt aber nicht gastfreundlich."

Maas nutzte die Vorlage, um aus Moskau kurz zu seiner SPD und in die russischen Mikrofone zugleich zu sprechen. Er fand die russische Haltung in Sachen Nervengasaffäre und beim Hacker-Angriff auf das Auswärtige Amt nicht so "gastfreundlich". Die Russen hätten auch versucht, die C-Waffen-Agentur OPCW zu diskreditieren. "Partnerschaft muss aushalten, dass man auch unterschiedlicher Meinung" sei. Beide Seiten müssten nach "gleichen Regeln spielen", sagte Maas. "Für mich ist Verlässlichkeit wichtig." Und das offen zu sagen, fuhr er fort, heiße nicht, keinen Dialog zu haben. Im Gegenteil. Wenn man offen zueinander sei, könne man die wichtigen Fragen Stück für Stück abarbeiten – und zu Ergebnissen kommen.



Furcht vor dem Präzendenzfall

Und da hatten die Kollegen auch etwas vorzuweisen. Man vereinbarte regelmäßige Treffen der Staatssekretäre über Sicherheitspolitik in Europa, gemeinsame Hochschul- und Wissenschaftsprojekte. Am wichtigsten indes war eine scheinbare Nebensache. Die Deutschen wollen ein klinisches Zentrum und eine Begegnungsstätte in St. Petersburg für Überlebende der deutschen Blockade Leningrads 1941-44 einrichten.



Dahinter steckt die Antwort auf eine langjährige Forderung Lawrows. Seitdem die Deutschen die jüdischen Opfer der Blockade 2008 aus einem Fonds entschädigt hat, fragte Lawrow vorwurfsvoll, wann Berlin denn die russischen Opfer entschädigen wolle. Die Deutschen aber lehnen individuelle Entschädigungen ab, um keinen Präzedenzfall zu schaffen, auf den sich andere Nationen in Europa berufen könnten. Mit dem geplanten Zentrum könnte den Überlebenden der Blockade geholfen werden, ohne zahlreiche neue Ansprüche zu provozieren.



Beim Besuch von Maas lässt Lawrow zwar im Grundsatz nicht von der moralischen Forderung ab, will aber beim Aufbau des Zentrums helfen. Gelingt das, wäre ein langjähriger deutsch-russischer Streitfall zumindest vorläufig entschärft.