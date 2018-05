Selbst der irakische Regierungschef verbreitete dieser Tage gute Laune. Demonstrativ ließ sich Haider al-Abadi in Bagdad filmen, wie er selbst am Steuer eines ungepanzerten Autos durch die abendliche Hauptstadt fuhr, um dann zu Fuß und mit offenem Hemd in dem populären Restaurant Waraq al-Nana zu Abend zu essen. Im 400 Kilometer entfernten Mossul feierten die Menschen derweil erstmals seit dem Sturz von Saddam Hussein 2003 wieder ihr traditionelles Frühlingsfest. Die ganze Stadt war mit irakischen Fahnen geschmückt, Schulmädchen putzten sich in roten und grünen Blumenkleidern heraus.

Iraks Bevölkerung schöpft wieder Hoffnung, auch wenn ihre Heimat immer noch randvoll ist mit Waffen, Groll und Rachedurst. Der "Islamische Staat" (IS) ist besiegt, die Zahl der schweren Attentate spürbar gesunken. Doch die Spannungen zwischen Schiiten, Sunniten und Kurden sind nicht verschwunden. Viele Städte in den sunnitischen Gebieten liegen in Trümmern, vor allem in Mossul. Der Wiederaufbau kostet mehr als 100 Milliarden Dollar und wird Jahrzehnte dauern. Hunderttausende fristen ein prekäres Dasein in Flüchtlingslagern, weil sie ihr Dach über dem Kopf verloren haben. Auch das Verhältnis der Zentralregierung zu den Kurden im Nordirak ist nach dem gescheiterten Referendum 2017 stark strapaziert.

An diesem Samstag nun sind 24,5 Millionen Iraker aufgerufen worden, ein neues nationales Parlament zu wählen, das erste nach der dreijährigen Katastrophe des "Islamischen Kalifats", dessen Krieger zeitweise bis vor den Toren Bagdads standen. Über 7.000 Kandidaten bewerben sich um die 329 Sitze, ein knappes Drittel sind Frauen. Neue Gesichter in der politischen Klasse gibt es jedoch kaum. Die alte Garde hält sich hartnäckig. Alle drei Favoriten für den Posten des Regierungschefs sind Schiiten, jeder von ihnen ist deutlich über 60.

Die besten Siegchancen werden dem "Retter der Nation", dem amtierenden Regierungschef Haidar al-Abadi eingeräumt, auch wenn es für eine absolute Mehrheit seiner "Sieges-Koalition" nicht reichen dürfte. Die Bevölkerung rechnet ihm hoch an, dass er die irakische Armee wieder auf die Beine stellte und so den "Islamischen Staat" vertreiben konnte. Der 66-Jährige, der 2014 ins Amt kam, gilt als moderat und ausgleichend. Im spannungsgeladenen Dreieck zwischen dem Iran, den USA und den arabischen Nachbarn wusste er geschickt zu agieren, ohne jemanden vor den Kopf zu stoßen.

Iranischer Einfluss könnte noch wachsen

Seine beiden Konkurrenten dagegen sind Scharfmacher. Nuri al-Maliki, der den Irak acht Jahre lang regierte, brockte der Nation das IS-Desaster ein und zieht bis heute als Vizepräsident im Hintergrund die Fäden. Er steht an der Spitze der "Allianz Rechtsstaat" und hat bis heute nicht verwunden, dass al-Abadi ihm vor vier Jahren das Premierministeramt abgenommen hatte. Hadi al-Amiri wiederum ist der Chef der berüchtigten Hashed-Al-Shaabi-Milizen und pflegt enge Beziehungen zu Teheran. Seine schiitischen Kampftruppen trugen eine Hauptlast bei den Kämpfen gegen den IS, ließen sich aber auch schwere Verbrechen an der sunnitischen Minderheit zu Schulden kommen. Kein Wunder, dass nicht nur Iraks Sunniten, sondern auch Europa und die USA al-Amiris "Eroberungsallianz" mit Argwohn beobachten. Denn sollte der 64-Jährige Regierungschef werden, könnte die sunnitische Minderheit erneut auf die Barrikaden gehen – und der Iran in Bagdad noch einflussreicher werden als bisher.

Und so mischen sich bei der Bevölkerung in die vorsichtige Zuversicht auch weiterhin Skepsis und Frustration. Viele Bürger haben kein Vertrauen in ihre politische Klasse. Bei Transparency International rangiert der Irak auf dem 169. von 180 Plätzen. Vor allem die Vergabe der Ministerien nach Parteienproporz macht diese Staatsinstanzen zu undurchdringlichen Zentren der Korruption. Als Politiker kürzlich in der heiligen Stadt Nadschaf feierlich das neue Fußballstadion einweihen wollten, empfingen die Fans sie mit einem gellenden Pfeifkonzert. "Ihr seid alle Diebe", skandierte die Menge, bis alle Redner schließlich den Rasen räumten.