Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich für eine Beendigung des Atomabkommens mit dem Iran ausgesprochen. Das Abkommen bezeichnete er als eine "schreckliche Vereinbarung", die es der iranischen Regierung ermögliche, ihr "Atomwaffen-Know-how zu behalten und zu verbergen".



Bis zum 12. Mai muss die US-Regierung über einen Verbleib im Atomabkommen mit dem Iran entscheiden. US-Präsident Donald Trump hatte die internationale Vereinbarung in der Vergangenheit mehrfach kritisiert und gedroht, das Abkommen aufzukündigen. Auf Grundlage des 2015 geschlossenen Abkommens wurden verschiedene Strafmaßnahmen gegen den Iran ausgesetzt. In der Vereinbarung verpflichtete sich der Iran, seine atomaren Aktivitäten zu begrenzen. Die USA, China, Russland, Frankreich, Großbritannien und Deutschland hatten die Vereinbarung ausgehandelt.

Netanjahu forderte vor einer Runde ausländischer Korrespondenten, entweder müsse das Abkommen "vollständig in Ordnung gebracht oder vollständig abgeschafft" werden. Der Deal in seiner aktuellen Form würde dazu führen, dass "man in sehr kurzer Zeit einen Iran mit einem Atomarsenal" habe. Auch bei einer Kabinettssitzung brachte der israelische Ministerpräsident seine Ablehnung des Abkommens zum Ausdruck und sagte, der Iran liefere hochentwickelte Waffen nach Syrien, die eine Gefahr für Israel darstellten. Daher müsse man der iranischen Führung eher früher als später entgegentreten. Israel wolle keine Eskalation, sei jedoch für jedes Szenario bereit. Die israelische Regierung sieht vor allem die Militärpräsenz des Iran in Syrien als Bedrohung an.

Iran warnt vor "historischem Bedauern"

Der iranische Präsident Hassan Ruhani hingegen warnte vor einem Rückzug der USA aus dem Atomabkommen. Ein Aufkündigen des Deals würde zu einem "historischen Bedauern" aufseiten der USA führen, sagte der Staatschef in einer Rede, die im Fernsehen übertragen wurde. Der iranischen Bevölkerung sicherte er zu, dass in der kommenden Woche nicht mit Veränderungen im Alltagsleben gerechnet werden müsse. Für den Fall, dass die USA das Abkommen beendeten, seien Vorkehrungen getroffen. Der iranischen Atombehörde seien Anweisungen erteilt worden. Die israelische Regierung bezeichnete Ruhani als "zionistisches Regime". Ein außenpolitischer Berater der iranischen Regierung hatte bereits angekündigt, im Fall eines Rückzugs der USA aus dem Abkommen ebenfalls nicht mehr an der Vereinbarung festhalten zu wollen.



Das Atomabkommen mit dem Iran Trump und der Iran-Deal Das 2015 abgeschlossene internationale Atomabkommen zwischen dem Iran einerseits sowie den USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland andererseits soll die Sorge vor einer iranischen Atombombe zerstreuen. Teheran verpflichtet sich darin, seine Urananreicherung drastisch herunterzufahren und verschärfte internationale Kontrollen zuzulassen. Im Gegenzug werden Strafmaßnahmen gegen das Land schrittweise aufgehoben. Bislang bescheinigen alle Parteien – auch die USA – dem Iran, die Auflagen zu erfüllen.



US-Präsident Trump behauptet jedoch, Teheran würde den "Geist" des Abkommens nicht erfüllen. Sowohl den anhaltenden Ausbau des iranischen Raketenprogramms als auch Irans militärische Beteiligung an den Konflikten im Irak, Syrien und Jemen sieht die US-Regierung als Verstoß gegen das Abkommen. Der US-Kongress verhängte daher unter Trump wiederholt neue Sanktionen gegen Irans Raketenprogramm sowie wegen der Verletzung von Menschenrechten. Ob das Abkommen auch politisch interpretiert werden kann, bezweifeln Experten. Die übrigen Vertragsstaaten wollen am Abkommen festhalten und es gegebenenfalls verbessern. Sanktionen Das Abkommen erlaubt dem Iran die zivile Nutzung der Atomtechnologie, zugleich wird aber die Entwicklung von Atomwaffen verhindert. Nachdem die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) dem Iran die Erfüllung der Auflagen aus dem Abkommen bestätigt hatte, hoben die EU, die USA und die UN im Januar 2016 ihre zuvor verhängten Finanz- und Handelssanktionen auf. Sollte der Iran gegen die vereinbarten Regeln verstoßen, können Sanktionen umgehend wieder in Kraft treten. Die US-Regierung muss alle 90 Tage in einer Mitteilung an den Kongress sagen, ob der Iran die Auflagen des Atomabkommens erfüllt. Die Trump-Regierung hat dies bereits zwei Mal getan – beim dritten Mal verweigerte sie eine Zusage. Ein UN-Waffenembargo gegen den Iran bleibt dagegen bis 2020 in Kraft, und auch die US-Sanktionen gegen das iranische Raketenprogramm bleiben bis 2023 bestehen. Inspektionen Die IAEA überwacht beispiellos streng alle Atomanlagen des Landes. Der Iran hat sich verpflichtet, sein nukleares Anreicherungsprogramm bis zu 25 Jahre lang einem mehrstufigen System von Beschränkungen und Kontrollen zu unterwerfen. Die Inspekteure erhalten Zugang zum Uranbergbau sowie zu nuklearen Anlagen. Sie dürfen verdächtige Anlagen inspizieren, um mögliche verdeckte Aktivitäten zu überprüfen. Laut Abkommen hat Teheran seine zur Urananreicherung nötigen Zentrifugen von 19.000 auf 6.000 verringert. Sie dürfen das radioaktive Material nur auf 3,67 Prozent anreichern. Die Bestände von angereichertem Uran wurden von fast 12.000 Kilogramm auf 300 Kilogramm reduziert. Ab dem Jahr 2025 dürfen die Beschränkungen für die iranische Urananreicherung aber wieder gelockert werden. Die US-Regierung und Frankreich kritisieren das.



Beim Schwerwasser, das in Reaktoren eingesetzt werden kann, die waffenfähiges Plutonium herstellen, sind maximal 130 Tonnen erlaubt. Diesen Wert hatte der Iran zweimal ganz knapp überschritten, sich nach Ermahnung der IAEA aber sofort wieder an das Limit gehalten.



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier warnte in einem Interview ebenfalls vor den Folgen eines Endes des Iran-Abkommens. In der ARD-Sendung Bericht aus Berlin sagte Steinmeier, der frühere US-Außenminister John Kerry habe bei seiner Unterschrift unter das Abkommen gesagt: "Uns muss klar sein: Mit dieser Unterschrift haben wir wahrscheinlich einen Krieg verhindert". An diesen Satz solle man sich erinnern, denn er zeige die möglichen Konsequenzen auf, sollte das Abkommen gekündigt werden.



Frankreichs Präsident Emmanuel Macron äußerte gegenüber dem Spiegel die Befürchtung: "Es könnte Krieg geben". Der britische Außenminister Boris Johnson brach am Sonntag zu einem zweitägigen Besuch nach Washington auf, um dort mit Mitgliedern der US-Regierung über das Atomabkommen zu sprechen.