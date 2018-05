US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, aus dem Atomabkommen mit dem Iran auszusteigen. Das teilte der US-Präsident in Washington mit. Trump kündigt in der Rede schärfste Sanktionen gegen den Iran an. Der Präsident begründete den Schritt damit, dass das Abkommen "desaströs" gewesen sei und nie geschlossen hätte werden dürfen. Es habe weder Frieden noch Sicherheit gebracht und habe auch nichts an Irans angeblicher Unterstützung für Terroristen geändert. Die USA seien sich mit ihren Verbündeten einig, dass der Iran niemals Atomwaffen bekommen dürfe.

Unter den Bedingungen des jetzigen Abkommens werde es aber nicht möglich sein, den Iran davon abzuhalten. Wenn man nichts tue, "wissen wir, was passiert", sagte Trump. Er bot dem Iran an, nun ein neues Abkommen zu verhandeln. Er sei dazu bereit. Es könnten "große Dinge passieren für den Frieden und die Stabilität" in der Region.



Das Atomabkommen war 2015 zwischen dem Iran und den USA, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Russland und China geschlossen worden. Trump hatte das unter seinem Vorgänger Barack Obama ausgehandelte Abkommen immer wieder als völlig unzulänglich kritisiert. Er sei die "schlechteste Vereinbarung aller Zeiten", sagte er.

Das Atomabkommen mit dem Iran Trump und der Iran-Deal Das 2015 abgeschlossene internationale Atomabkommen zwischen dem Iran einerseits sowie den USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland andererseits soll die Sorge vor einer iranischen Atombombe zerstreuen. Das Regime in Teheran verpflichtet sich darin, seine Urananreicherung drastisch herunterzufahren und verschärfte internationale Kontrollen zuzulassen. Im Gegenzug werden Strafmaßnahmen gegen das Land schrittweise aufgehoben.



US-Präsident Donald Trump behauptet, Teheran würde den "Geist" des Abkommens nicht erfüllen. Sowohl den anhaltenden Ausbau des iranischen Raketenprogramms als auch die militärische Beteiligung des Iran an den Konflikten im Irak, Syrien und Jemen sieht die US-Regierung als Verstoß gegen das Abkommen. Der US-Kongress verhängte daher unter Trump wiederholt neue Sanktionen gegen das iranische Raketenprogramm sowie wegen der Verletzung von Menschenrechten. Ob das Abkommen auch politisch interpretiert werden kann, bezweifeln Experten. Die übrigen Vertragsstaaten wollen am Abkommen festhalten und es gegebenenfalls verbessern. Sanktionen Das Abkommen erlaubt dem Iran die zivile Nutzung der Atomtechnologie, zugleich wird aber die Entwicklung von Atomwaffen verhindert. Nachdem die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) dem Iran die Erfüllung der Auflagen aus dem Abkommen bestätigt hatte, hoben die EU, die USA und die UN im Januar 2016 ihre zuvor verhängten Finanz- und Handelssanktionen auf. Die US-Regierung muss alle 90 Tage in einer Mitteilung an den Kongress feststellen, ob der Iran die Auflagen des Atomabkommens erfüllt. Die Trump-Regierung hat dies bereits zweimal getan, verweigerte jedoch beim dritten Mal die Zusage. Ein UN-Waffenembargo gegen den Iran bleibt dagegen bis 2020 in Kraft, und auch die US-Sanktionen gegen das iranische Raketenprogramm bleiben bis 2023 bestehen. Inspektionen Die IAEA überwacht beispiellos streng alle Atomanlagen des Landes. Anfang Mai teilte die Behörde einmal mehr mit, dass es seit 2009 keine glaubwürdigen Hinweise mehr darauf gebe, dass der Iran an der Entwicklung von Atomwaffen arbeite. Der Iran hat sich laut Abkommen verpflichtet, sein nukleares Anreicherungsprogramm bis zu 25 Jahre lang einem mehrstufigen System von Beschränkungen und Kontrollen zu unterwerfen. Die Inspekteure erhalten Zugang zum Uranbergbau sowie zu nuklearen Anlagen. Sie dürfen verdächtige Anlagen inspizieren, um mögliche verdeckte Aktivitäten zu überprüfen. Laut Abkommen hat Teheran seine zur Urananreicherung nötigen Zentrifugen von 19.000 auf 6.000 verringert. Sie dürfen das radioaktive Material nur auf 3,67 Prozent anreichern. Die Bestände von angereichertem Uran wurden von fast 12.000 Kilogramm auf 300 Kilogramm reduziert. Ab dem Jahr 2025 dürfen die Beschränkungen für die iranische Urananreicherung aber wieder gelockert werden. Die US-Regierung und Frankreich kritisieren das.



Beim Schwerwasser, das in Reaktoren eingesetzt werden kann, die waffenfähiges Plutonium herstellen, sind maximal 130 Tonnen erlaubt. Diesen Wert hatte der Iran zweimal ganz knapp überschritten, sich nach Ermahnung der IAEA aber sofort wieder an das Limit gehalten.



In dem Abkommen hat sich der Iran verpflichtet, für mindestens ein Jahrzehnt wesentliche Teile seines Atomprogramms drastisch zu beschränken, um keine Atomwaffen bauen zu können. Im Gegenzug wurden Sanktionen gegen den Iran aufgehoben und eine Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen mit dem Westen in Aussicht gestellt.



EU will an Abkommen festhalten

Die an dem Abkommen beteiligten europäischen Staaten hatten in den vergangenen Tagen energisch darauf gedrungen, dass Trump an der Vereinbarung festhält. Eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini sagte, erst dadurch hätten die Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) nie da gewesene Kontrollmöglichkeiten über das iranische Atomprogramm erhalten.

Noch am Nachmittag hatten Deutschland und weitere EU-Staaten mit dem iranischen Vizeaußenminister Abbas Araghchi gesprochen. Die Gespräche hatten zum Ziel, dass die Nuklearvereinbarung "aufrechterhalten und umgesetzt wird", hieß es aus dem Auswärtigen Amt. Die Europäer wollten die Bestimmungen des Abkommens so lange umsetzen, wie sich der Iran an seine Verpflichtungen halte, hieß es aus dem Auswärtigen Amt weiter. Auch in den nächsten Tagen komme es darauf an, mit allen Seiten im Gespräch zu bleiben, "um eine unkontrollierte Zuspitzung zu verhindern", hieß es.

Trump telefoniert mit Macron

Am Nachmittag sprach Frankreichs Präsident Emmanuel Macron noch einmal mit Trump am Telefon. Die beiden Staatschefs hätten über Fragen im Zusammenhang mit Frieden und Stabilität im Mittleren Osten gesprochen, teilte der Élysée-Palast mit. Das Abkommen mit dem Iran wurde in der knappen Erklärung nicht erwähnt. Macron hatte den amerikanischen Staatschef mehrfach aufgerufen, nicht aus der Vereinbarung auszusteigen.

Der iranische Staatschef Hassan Ruhani warnte, die USA würden einen Rückzug aus der Vereinbarung noch bereuen. Auch Russland warnte die USA vor einem Rückzug aus dem internationalen Atomabkommen. Dadurch würde eine "sehr ernsthafte Situation" entstehen, sagte der Sprecher von Präsident Wladimir Putin, Dmitri Peskow.